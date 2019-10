Kožená sedací souprava – klenot vašeho domova

V dřívějších letech byla vnímána jako symbol luxusu a zůstalo jí to prakticky dodnes. Kožená sedací souprava z opravdu kvalitní kůže zaujme svým robustním zpracováním i minimalistickými linkami. Záleží pouze na vás, zda vsadíte na okázalou sedací soupravu z prvotřídní usně, či dáte přednost jemné, měkké a poddajné kůži. Jedním si však můžete být jisti, investice do kožené sedací soupravy se vám rozhodně vyplatí, a navíc učaruje každé návštěvě, která se na ni posadí.

Jakou sedací soupravu z kůže zvolit?

Kožené sedací soupravy vybírejte vždy podle dispozic vašeho domova. Máte-li prostorný obývací pokoj, můžete si dovolit i kombinaci trojsedačky, dvou sedačky a křesla, což působí vkusně a zároveň nabízí dostatek místa k sezení všem členům rodiny. Jestliže je váš obývací pokoj spíše menší, nabízí se vám rohové sedací soupravy, s nimiž rafinovaně zakryjete nevyužitý prostor pod oknem, nebo v rohu pokoje. Samozřejmě záleží také na vašem stylu, ale v případě kůže někdy méně znamená více, neboť přeplněný prostor s robustní sedací soupravou může působit nesourodě. Velmi oblíbené jsou rovněž pohovky s širokou sedací částí. Mimo to jsou velmi praktické do menších pokojů a garsoniér.

Pečujte o přírodní materiály

Kožená sedací souprava z pravé usně vyžaduje pravidelnou a důslednou péči, aby si uchovala svůj perfektní vzhled. Kůže patří mezi přírodní materiály pracující celý život, proto je důležité k ní takto přistupovat. Obecně platí pár zásad. Kožená sedací souprava by nikdy neměla být umístěna do těsné blízkosti radiátoru, na přímé slunce a neměla by stát v blízkosti krbu. Teplo kůži výrazně vysušuje a ta má potom tendence praskat či se krabatět. Pokud svou kvalitní koženou sedačku postavíte alespoň půl metru od zdroje tepla, máte jistotu, že vám nevybledne, nepopraská a ani se textura kůže nepoláme.

Speciální materiál vyžaduje speciální péči

Investice do kožené sedací soupravy určitě nekončí jejím nákupem a zasazením sedací soupravy do vašeho interiéru. Neméně důležité je používat speciální prostředky, které kůži oživí, promastí a dodají lesk. Nevhodné čističe by mohly kůži poškodit, proto se nejprve přesvědčte, zda je čisticí prostředek vhodný. Stačí jej aplikovat na malé a méně viditelné místo k otestování snášenlivosti na potahu z kůže. Jestliže se objeví skvrna, nebo se vám podaří sedačku jakkoliv znečistit, pracujte nejlépe s čistou vodou a otírejte části sedací soupravy vlhkým hadříkem. Zásadně se nedoporučuje sedací soupravu vysoušet fénem a stejně tak vystavovat přímému slunečnímu svitu.

Správné využívání sedací plochy

Teprve po letech bude kožená sedací souprava vypadat originálně. Kůže je velmi citlivý a zároveň kvalitní materiál. Pravidelně měňte místa k sezení tak, abyste se vyvarovali nevzhledným změnám barvy kůže pouze na často používaných místech. Chcete-li své kožené sedací soupravě dopřát tu nejlepší péči, vyhraďte si na její čištění alespoň dvacet minut týdně a pečlivě ji otírejte vlhčeným hadříkem, eventuálně použijte speciální spreje s UV ochranou.

Pozor na agresivní pot

Ani pot kožené sedací soupravě příliš nesvědčí. Může ji zejména v teplých letních měsících poškodit. Jednoduché řešení nabízí přehoz v neutrálních barvách, popřípadě v odstínech, do nichž je laděná celá místnost. Při nákupu sedací soupravy by měli být též obezřetní majitelé domácích mazlíčků. Jejich drápky mohou zejména zjemněné části sedačky nenávratně poškodit, což by ve výsledku mohlo znamenat kompletní a finančně nákladné přečalounění.

Na trhu naleznete celou řadu sedacích souprav z kůže. Velmi populární jsou sedací soupravy kombinované s dřevěnými detaily. Působí velmi rustikálně, hodí se prakticky do každého domova a jejich vzhled nikdy neomrzí. Nezapomeňte, že investice do nové sedací soupravy v případě kvalitní usně šplhá k několika desítkám tisíc korun, proto nákup zvažte. Budete-li se o sedací soupravu pravidelně starat a dodržovat obecně platné zásady, vydrží vám na celý život.