Koupelnu snů máte na dosah ruky

Koupelna spolu s toaletou patří mezi nejčastěji využívané prostory. Jsou to místa, kde jsme sami se sebou, kam chodíme odpočívat, vykonávat ranní hygienu i provádět večerní líčení. A protože se jedná prostor určený všem členům domácnosti včetně hostů, je potřeba ho uspořádat tak, aby maximálně všem vyhovoval a zároveň nabídl dostatek úložného prostoru a chytrého ustavení sanity i nábytku.

Jaké obklady jsou právě in?

Obklady do koupelny budou pravděpodobně tím prvním, co začnete řešit. Podle stylu obkladů a dlažby můžete doladit vybavení a nábytek. V nabídce seženete celou škálu keramických obkladů v elegantním provedení, věrné imitaci dřeva či vzácných kamenů i ozdobné listery a mozaiky pro oživení jednoduchých dlažeb. Dáváte-li přednost jednolitému designu, vsaďte na hladké a dobře se udržující obklady. Do koupelen se skvěle hodí velkoformátové dlaždice, díky nimž získá prostor na optickém zvětšení. Pro milovníky barev se nabízí pestré kolekce, u nich ale nezapomínejte, že méně je někdy více. Rekonstrukci koupelny určitě plánujete na delší čas, proto by se vám ani dlažba či obklady neměly brzy okoukat.

Vana nebo sprchovací kout?

To je stále diskutované téma, která varianta je lepší. Úspornější a ekonomičtější na provoz je určitě sprchovací kout, ovšem vana nabízí celou řadu způsobů využití. Kvalitní vana poslouží pro děti, máchání prádla i romantické koupele ve dvou při svíčkách. Velmi rustikálně působí třeba vana na nožičkách postavená do prostoru. Tu si ale mohou dovolit pouze majitelé prostorných koupelen. Kromě vany je důležité vybrat vhodný koupelnový nábytek. K moderně zařízené koupelně volte lesklý a minimalistický nábytek, zatímco přírodní barvy oživte nábytkem ze dřeva. Cenově dostupné a zároveň trendy jsou pak sestavy nábytku zahrnující třeba zrcadlo a koš na prádlo ukrytý ve skříňce.