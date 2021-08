Komoda do předsíně – praktický úložný prostor nejen na oblečení

Poházené oblečení, boty a různé drobnosti po celé předsíni rozhodně nevypadají příliš esteticky, na tom se asi všichni shodneme. Navíc především v malých předsíních bývá problém s umístěním skříně, ta by celý prostor ještě více zmenšila, na druhou stranu, věšáky a botníky ne vždy svou kapacitou stačí. Ideálním řešením tak zůstává komoda do předsíně, která je díky svým rozměrům vhodná i do menších předsíní a zároveň nabízí dostatek úložného prostoru pro uklizení všeho potřebného.

V nabídce internetových obchodů si přitom dokážete snadno vybrat komodu do předsíně zařízené v jakémkoliv stylu. Pokud je váš byt zařízený v klasickém stylu, můžete sáhnout po rustikálních komodách či komodách do předsíně ve skandinávském stylu. Vedle klasických komod, jsou samozřejmě v nabídce našeho e-shopu i moderní komody vhodné do všech interiérů.

Dřevěná komoda do předsíně je nestárnoucí klasikou

Asi vás nikterak nepřekvapí skutečnost, že naprostou většinu nabídky komod tvoří dřevěné komody do předsíně, především ty z dubového dřeva, následované dřevem z borovice a jasanu. Ty jsou oblíbené nejenom díky svému nadčasovému designu, ale snadno se kombinují s ostatním nábytkem. Nemusí se navíc jednat o žádné masivní dřevo, levně se dají sehnat například komody z lamina. Co se týče barvy komody, tak ta je nejčastěji buď bílá, nebo je zachována přírodní barva dřeva, trendy jsou pak černé a šedé komody.

Trendem jsou i lesklá dvířka, která na rozdíl od těch matných dodávají komodě daleko luxusnější vzhled. Vzhled ale rozhodně není to jediné na co byste se měli při výběru vhodné komody do vaší předsíně zaměřit, je nutné myslet i na její praktičnost, s tím souvisí i výběr správného rozměru komody a také toho, jak se budou otevírat dvířka komody – posuvná dvířka dokáží ušetřit spoustu místa.

Čím vším může být komoda vybavena, a kolik stojí?

S velikostí komody úzce souvisí také to, kolik zásuvek by měla mít, aby se do ní vešlo vše potřebné. Běžně jsou k dostání komody do předsíně i s více než 3 zásuvkami, tudíž nemusíte mít vůbec žádný strach, že by se vám oblečení a další věci denní potřeby do komody nevešly. V předsíni nesmí chybět ani zrcadlo a dostatek světla. Díky praktické komodě do předsíně pak můžete mít obojí – prodávají se totiž komody vybavené jak zrcadlem, tak komody s vlastním osvětlením.

Na závěr vás ještě možná napadá otázka, na kolik taková komoda do předsíně vyjde? Ceny těch nejlevnějších komod startují na částce 1 000 Kč, za kvalitní dřevěnou komodu do předsíně pak dáte od dvou tisíc korun výše.