Keramické obklady do interiéru vás dostanou pestrostí barev a úchvatnými designy

Když dojde na nákup obkladů a dlažby do interiéru, člověk znejistí. Vždyť jich existuje tolik druhů, že je problém se rozhodnout. Někdo nedá dopustit na designové mozaiky, jiný upřednostní praktické obklady větších formátů.

Před samotným výběrem si musíte položit otázku, do jaké místnosti obklady sháníte. Do koupelny se hodí nadčasové obklady s méně reliéfy, které se udržují lépe v čistotě, a samozřejmostí je protiskluzová dlažba. Do kuchyně se hodí velkoformátové provedení, protože nemá tolik spár. Ideální je rovněž protiskluzová ochrana. Ruku na srdce, v kuchyni je někdy až moc velký provoz! Dekorativní obklady jsou výsadou obývacích pokojů, mohou být v imitaci dřeva či kamene.

Jaké jsou výhody velkých formátů kachliček?

Před pár desítkami let byla v českých domácnostech populární dlažba menších rozměrů, ale těmto časům odzvonilo. Nyní jsou v módě velkoformátové obklady, které jsou zajímavé především designově. Větší části padnou do interiéru jako ulité a působí elegantním dojmem. Bezesporu zvětšují opticky prostor, a proto budou slušet i prostorově menším koupelnám a kuchyním. K nejpopulárnějším patří modely imitující kámen, kov nebo dřevo. Tento typ obkladu či dlažby má nesporné výhody, ale pokud si pořídíte produkty nevalné kvality, mohou vám časem praskat. Když už modely větších formátů, tak jedině od osvědčeného výrobce.

Vsaďte na keramické obklady

Dnes můžete vybírat z velkého množství způsobů, jak upravit a zkrášlit stěnu v domě. K nejoblíbenějším však patří keramické obklady. Hodí se do kuchyně, koupelny i na chodbu. Keramické obkládačky jsou praktické, protože odolávají vlhkosti, vodě, páře i změně teplot. Rovněž jsou pevné a pyšní se dlouhou životností. Velmi dobře se udržují v čistotě a prodejci je nabízejí v pestré paletě barev, formátů i povrchů.