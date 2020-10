Když se rekonstrukce nevyplatí

Zdi začínají praskat, střecha se začíná rozpadat a podlaha neustále vrže. Dům vás zkrátka v takové chvíli prosí o to, abyste ho buď zrekonstruovali, nebo abyste kývli na demoliční práce. Když se začne dům tímto způsobem ozývat, znamená to, že je už starý a že vás to bude stát opravdu mnoho peněz, pakliže v této chvíli neuděláte nic. Zatímco někdo se bez přemýšlení pouští do rekonstrukce, jiní nad tímto krokem váhají, což je zcela v pořádku. Ne vždy se totiž rekonstrukce vyplatí a ne vždy je demolice špatné řešení.

Pozor na vyhození peněz

V současné době si můžete koupit dům, který stojí na krásném pozemku, má nádherný výhled. Jenže tento dům nemusí být zrovna v tom nejlepším stavu. Může se rozpadat, může trouchnivět, jeho zdi mohou praskat. Zkrátka na první pohled to může být jedno velké neštěstí. Co v takovém případě udělat?

Jak již bylo zmíněno, řada lidí se automaticky pouští do rekonstrukce, ale rekonstrukce v tomto případě nemusí být to nejlepší řešení. Pamatujte na to, že staré domy mají většinou i špatné základy, a to nemluvíme o vedení elektrických sítí. Mnohdy jsou rozvody elektřiny a plynu tak nekvalitní, že byste se stejně zanedlouho chtěli z bytu odstěhovat.

Velkým problémem může být i dispoziční uspořádání nemovitosti. Pokoje nemusí být umístěny vůbec tak, jak uznáte sami za vhodné. Může s nimi být opravdu velký problém, navíc okna mohou být taktéž orientována na špatnou stranu.

Z demolice nemusíte mít strach

Všechny tyto skutečnosti by vás měly od rekonstrukce odlákat. Přece jenom to poukazuje na to, že rekonstrukce bude pravděpodobně hodně nákladná a nikde není záruka toho, že budete v dané nemovitosti opravdu dlouho a spokojeně žít.

Zmiňované skutečnosti vás mají “nahlodat” spíše k demolici, ze které rozhodně nemusíte mít strach. Vždy se o tento krok postará specializovaná firma, která tomu rozumí a která vám tak umožní postavit si na daném místě nemovitost svou vlastní, se kterou už nebudou snad žádné problémy.