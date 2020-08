Kde všude udělá parádu betonová zámková dlažba? Na terase i kolem bazénu

Betonovou zámkovou dlažbu si lidé oblíbili díky jejímu vzhledu, snadnému pokládání a případnému rozebraní a následnému použití. Další výhodou dlažby ze zhutněného betonu je příjemná pořizovací cena.

Pokud chcete mít kolem domu a na zahradě upravený terén, vsaďte na betonovou zámkovou dlažbu. Kusy vytvarovaného betonu jsou praktické a při pokládce do sebe dokonale zapadají. Výsledkem je zkrášlený a stabilní prostor.

Jaká je zámková dlažba?

Jak už bylo řečeno, dlažba se vyrábí prefabrikací z betonu a je možné ji objednat v mnoha odstínech, tvarech a velikostech. Díky tomu si vytvoříte nejrůznější obrazce, klidně i nápisy. Barevné odlišení je designově zajímavé, ale především praktické. Někomu se líbí kostičky, jinému íčka, terčíky anebo vlnky. Práce se skladebnou dlažbou není náročná a klidně vám u ní může asistovat i dítě. Pokládá se totiž do pískového lože. Nic se nemusí betonovat a podobně.

Ideální na chodníky a zahradní cestičky

Zámková skladebná dlažba je jako stvořená na chodníčky kolem domu, ale setkáte se s ní také na parkovištích a v parcích. Její využití je opravdu rozsáhlé. Mnoho lidí ji pokládá do pergol a na terasy. Betonová dlažba je odolná proti mrazu a povětrnostním vlivům, vysokému zatížení i chemickým látkám. Samotná pokládka betonových kostek je snadná, ale horší je to s úpravou terénu, protože musí být vyrovnaný. Snad jedinou nevýhodou je usazování nečistot mezi jednotlivými zámky, ale i to se dá vyřešit pravidelnou péčí a vhodnými postřiky.