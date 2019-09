Ještě nemáte na zahradě svůj vlastní bazén? Pak možná přišel čas to změnit

Když žijete ve svém rodinném domě, určitě chcete mít k dispozici vše, co považujete za potřebné, aby se vám v něm dobře bydlelo. V současné době více než kdy jindy nabývá na vysoké oblibě pořízení vlastního venkovního bazénu. U mnoha domů vidíte buď zapuštěné, nebo nadzemní bazény, jež slouží v letním čase k odpočinku. Má smysl v našich klimatických podmínkách bazén pořizovat?

Příjemné koupání ve vlastním bazéně

Na první pohled se nezdá, že by mohl být bazén v českých poměrech hodně využíván. Léto netrvá příliš dlouho a bazén je přece je poněkud vyšší investice. Vzhledem k rostoucímu počtu bazénů se však zdá, že tento problém jejich majitele netrápí. Pokud si totiž bazén zastřešíte, mohou ho využívat dokonce i několik měsíců – od dubna do října. A to už je co říct. Zastřešený bazén má mnoho výhod – nepadají do něho nečistoty z okolí, tudíž není třeba ho tak často čistit. To souvisí s finanční úsporou za nákup bazénové chemie.

Je-li bazén krytý, pak také eliminuje nebezpečí pádů dětí nebo domácích mazlíčků do vody, jejichž následky by mohly být až fatální. A co je také důležité – bazén se zastřešením poskytuje možnost se koupat v něm i při horším počasí. Stačí zatáhnout střechu na pojízdných kolejnicích a hurá do vody, i když je chladněji a prší.

Bazénové příslušenství pro snadnou obsluhu bazénu

Pro někoho může být nepřekonatelnou překážkou pravidelná péče o bazén. Jistě, je třeba se o něho starat. Ale v současné době je v obchodní síti k dostání bazénové příslušenství, jež tuto péči dělá jednodušší. Ať už se jedná o pořízení pískové filtrace, skimmerů či trysek, tepelných čerpadel a podobně, vždy máte na výběr několik možností, pro něž se lze rozhodnout. Díky tomu bude údržba vašeho bazénu hračkou a vám zůstane ještě dostatek času na to, abyste si užili jeho hlavní výhody – koupání.