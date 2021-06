Jaké nástroje a materiály se používají při broušení?

V posledních dvaceti letech se technologie vylepšily, což platí i pro natolik specifické odvětví, jako je právě broušení. V podstatě se jedná o jednu z metod obrábění, při které dochází k odebírání materiálu za pomoci tvrdého brusiva. Broušením se upravují různé materiály – kovy, keramika, sklo, ale i dřevo či umělá hmota. V následujících řádcích se zaměříme na to, bez jakých pomůcek a nástrojů se v tomto segmentu neobejdete.

V oblasti broušení se odlišuje ještě to, jestli se jedná o ruční, nebo strojové. V druhém případě je totiž možné dosáhnout vskutku vysoké přesnosti a vysoce kvalitního výsledku.

Používejte brusku, usnadní vám práci

Ideální volbou je bruska, která práci výrazně usnadní a urychlí. Potřebný bude také brusný pás, který se dává na pásovou brusku. V minulosti se používaly především nástroje ovládaní ručně, a to buď klikou, nebo šlapacím pohonem. V současné době jsou však na trhu modernější přístroje, které jsou poháněné elektromotorem. Setkáte se ještě se strojními bruskami, s nimiž se pracuje nejen ve strojírenství, ale také například v zubním lékařství.

Při výběru brusného pásu zohledněte to, na jaký materiál ho chcete používat. Existují totiž brusné pásy na kov, z brusného rouna a podobně. Stejně tak je i rozdíl, jestli pracujete s kovem, nebo dřevem.

Kde koupit brusné pásy a brusivo?

