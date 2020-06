Jaké jsou výhody americké lednice? Nízká spotřeba i funkce navíc

Když nejste doma v kuchyni limitováni velikostí prostoru, pak v případě koupě nové lednice možná uvažujete i o americké. Po Sametové revoluci obohatily náš trh o překvapivě praktický spotřebič. V čem tkví jejich výhody?

Ekologický výrobek s nízkou spotřebou elektrické energie

Americké lednice disponují velkým vnitřním prostorem, a jsou tak vhodné pro vícečlenné domácnosti, protože pojmou mnohem více potravin než obyčejné kombinované lednice. Bývají vybaveny dvěma křídly dveří, pohodlně se tedy otevírají. Pokud se podíváte na spotřebu elektrické energie u této lednice, musí vaše ekologické srdce zajásat. Jejich spotřeba za den se pohybuje v rozmezí 0,9 až 1,5 kWh a nesou označení A++ nebo A+++, které obvykle bývá u lednice nalepené na dveřích.

Praktické funkce potěší každého

Kombinovaná lednice většinou nabídne menší úložný prostor a méně funkcí než americká lednice. Jestliže si rádi přidáváte do pití ledovou tříšť nebo se s chutí napijete vychlazeného nápoje, pak americké lednice jsou pro vás tím pravým elektrospotřebičem do vaší kuchyně. Je praktickým pomocníkem i proto, že jednou z funkcí lednice s mrazákem je nápojový automat. Budete moci dát sbohem nakupování vody v PET lahvích.

Beznámrazový systém a domácí bar

Americké lednice na rozdíl od kombinované lednice mají v sobě beznámrazový systém. Ten způsobí, že jednotlivé potraviny nepřimrzají. Není pak problém si vzít třeba jen jeden krajíc ze zmrazeného bochníku chleba. Tím odpadá nutnost před konzumací chléb celý nechat rozmrznout.

Z americké lednice pohodlně vytvoříte domácí bar a budete mít přístup k nápojům, které jsou vaše nejoblíbenější, kdykoli budete chtít. A co více? I když se může na první pohled zdát, že americké lednice patří do vyšší cenové kategorie, pravda je to tak na půl. Když se vám ji podaří koupit ve slevě, tak můžete výrazně ušetřit.