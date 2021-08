Jaká světla vybrat do ložnice?

I když v ložnici moc času netrávíme, neznamená to, že bychom s osvětlením na tuto místnost měli zapomenout.

Pro lepší spánek

Obecně se doporučuje použít alespoň troje svítidla do ložnice. Jedno hlavní, nejčastěji reprezentované lustrem na stropě, a dvě menší ve formě lampiček u postele. Pokud máte v ložnici i nějaký šatník, rozhodně by bylo vhodné umístit osvětlení i tam. Přeci jen jde do šatny špatně vidět i ve tmě, natož pak po setmění.

Svítidla a osvětlení by pochopitelně měla v první řadě správně fungovat a generovat dostatečné množství světla, aby se dalo v ložnici normálně fungovat i o půlnoci. Jedná se o samozřejmý základ, ale v dnešní době pouze toto nestačí.

Je dokázáno, že lidský biorytmus se mimo jiné řídí i barvou světla. Hlavním problémem pro spánek je primárně takzvané modré světlo. To je běžně obsaženo ve slunečním záření, ale jeho zdroji jsou i televize, mobilní telefony či počítačové monitory a rovněž i klasická svítidla do ložnice a jiných pokojů.

Modré světlo zabraňuje melatoninu, hormonu spánku, v produkci, což pak značí horší usínání. Proto je možné u moderních svítidel měnit barvu podle potřeb a modré světlo při večerním svícení ztlumit na minimum či zcela eliminovat.

Buďte spořiví

Stále existuje mnoho lidí, co používají klasické vláknové žárovky. Často se jedná o jedince, kteří si tato svítidla nakoupili v dobách výprodejů ještě před tím, než je definitivně zakázali prodávat. Vzhledem k tehdejším cenám úsporných žárovek šlo i docela pochopitelný krok, nicméně dnes, kdy jsou LED svítidla cenově daleko přístupnější, není tento model chování příliš ekonomický.

Jedna klasická vláknová žárovka totiž může spotřebovat až desetkrát více energie než její úsporná alternativa. A to může znamenat během roku i pár tisíc korun. I když v ložnici moc nesvítíte, určitě byste měli používat úsporné zdroje světla. Ta mohou mít třeba i formu decentních LED pásek.