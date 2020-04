Jak změnit skladiště v systematické skladování?

Tuto otázku si pokládá řada českých domácností, která má doma děti, domácí mazlíčky nebo zkrátka jen spoustu věcí. Byť máme pocit, že všechny materiální hodnoty, jimiž se obklopujeme, nezbytně nutně potřebujeme, obecně se říká, že co nepoužíváme více jak dva roky, můžeme s klidným svědomím vyhodit, popřípadě přenechat někomu jinému. V malých bytech se často svádí boj s nedostatkem úložného prostoru. Ani majitelé rodinných domů či velkých bytů nemají vyhráno. Změňte chaos v pořádek a investujte do cenově dostupných vestavěných skříní!

Konfigurátor pro skříně na míru

Pomocí konfigurátoru si můžete vestavěné skříně přizpůsobit podle svých potřeb, třeba pod schody, do atypických prostor či menších chodeb a nevyužitých koutů. Vestavěné skříně konfigurátor využívají v každém detailu, protože je pouze na každém zákazníkovi, jak si svou vysněnou skříň představuje, zda má být složena z polic, opatřena šuplíky, praktickými koši či jinými šatními doplňky. Levné skříně a návrh zdarma vás přesvědčí, proč sáhnout právě po zkušené firmě s citem pro detail. Designové vestavěné skříně mohou být řešeny jako menší skříně do malých prostor i celkové sestavy do míst vyhrazených pro šatnu a skladování. Ať už hledáte řešení pro dětský pokoj, stylovou skříň do ložnice s velkými zrcadly či úložný systém pod schody, který musí perfektně plnit svou funkci a zároveň vkusně doplnit interiér.

Posuvné dveře pro jednoduchou manipulaci

Posuvné dveře jsou pro vestavěné skříně běžnou samozřejmostí a dodávají nábytku punc jedinečnosti. Díky pojízdnému mechanismu nepotřebujete okolo skříně místo navíc, protože místo klasického otevírání dveří do prostoru tyto dveře jezdí po celé délce skříně, a přitom jsou velmi tiché. Zda posuvné dveře opatříte zrcadly, ozdobnými lištami nebo vsadíte na čistý design dřeva, to záleží doopravdy pouze na vás. Stále váháte? Otestujte konfigurátor a načerpejte inspiraci již realizovaných zakázek na webovém portálu www.levne-skrine.cz a uvidíte, že vaše domácnost konečně získá přehledný systém skladování.