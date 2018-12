Jak vybrat komínovou digestoř – zaručené tipy a triky pro kvalitní volbu

Pokud právě renovujete kuchyňský kout, nebo jste snad žádnou digestoř nikdy nevlastnili a přemýšlíte, zda se vyplatí ji pořídit, určitě vám pomůže tento článek plný rad, jak vybrat komínovou digestoř.

Nabídek a modelů je mnoho, cenové rozpětí široké, a vy vůbec nevíte, jak volbu nového spotřebiče začít. Přibližme si tedy nejdřív, o jaký spotřebič se vlastně jedná, a co umí.

Jak vybrat komínovou digestoř – potřebuji ji vůbec?

Digestoře jsou velmi důležitým vybavením každé domácnosti, ve které se často a ve velkém vaří.

Trápí vás vysoká vlhkost v domě či bytě? Pak by digestoř mohla být dobrým řešením, jak se jí zbavit.

Primárně totiž slouží k odsávání páry a nežádoucích plynných látek. V kuchyni jsou proto nejčastěji umístěny nad prostorem, kde probíhá příprava jídel za použití tepla, např. vaření, smažení, nebo pečení – ideálně tedy nad troubou, sporákem, nebo varnou deskou.

Odsávání páry je mnohdy velice důležité, protože při vaření se může snadno stát, že vlhkost vzduchu přesáhne hranici, kdy je kuchaři příjemně.

Vysoká vlhkost v kuchyni může zapříčinit rychlejší plesnivění potravin a také méně hygienické prostředí právě v místnosti, kde je čistota velmi důležitá.

Digestoře navíc velmi účinně odsávají vypařený olej a ono známé „nasmaženo“ po vaření, které se usazuje na nábytku a je mnohdy až nemožné zcela vyvětrat.

V poslední době se tyto poměrně mohutné spotřebiče staly nejenom funkčním, ale také mnohdy designovým zařízením domácnosti. Vzhledem k velikosti se jedná většinou o jeden z prvních prvků kuchyně, které návštěva spatří, a proto je mnoho modelů vyrobeno nápaditým, inovativním stylem.

Komínový typ – Jak jej poznáme a jaké jsou jeho výhody?

Komínová druh je jednou z nejčastěji používaných variant těchto spotřebičů, a to z prostého důvodu – pokud se vám do kuchyně vejde, je nejúčinnější volbou.

Důležité je zde ale zmínit ono „pokud“. Komínový typ se totiž vyznačuje opravdovou mohutností, jedná se o největší možný druh.

Umisťuje se na stěnu, zpravidla mezi závěsné skříně a odsátý vzduch odvádí komínem či ventilační šachtou do venkovního prostředí.

Právě kvůli velikosti je komínový typ doporučován do:

· Větších, otevřenějších kuchyň, kde jeho velikost nebude při vaření vadit.

· Restauračních kuchyň, ve kterých je žádoucí mít silný, efektivní odtah vlhkého vzduchu

· Domácností, ve kterých je kuchyň spojená s obývacím pokojem

Co je důležité při výběru?

Při výběru jakékoliv digestoře se nám nabízí několik parametrů, podle kterých zjistíte funkce spotřebiče, a které vám usnadní výběr.

1. Výkon

Jasný a základní ukazatel síly modelu. Obecně platí, že čím vyšší výkon, tím lepší odsávání vzduchu, ale také vyšší spotřeba. Proto je vždy třeba vybírat si výkon na míru rozměrům kuchyně.

Žádoucí výkon pro vaší kuchyni se dá vypočítat jednoduchým vzorečkem:

Plocha místnosti x výška místnosti x 10

Ideální digestoř pro vaši kuchyni by měla zvládnout vyčistit objem vzduchu v místnosti zhruba 10krát za hodinu. Tím ale výpočet nekončí, k výsledku výše uvedeného vzorečku vždy přidejte trochu výkonu pro případy, kdy je třeba odsávat více vzduchu.

2. Hlučnost

Tento parametr není až tak důležitý pro samotnou funkci, nýbrž hlavně pro komfort při užívání zařízení. Téměř vždy jsou větší a silnější digestoře hlučnější, není to však pravidlem.

Běžné typy se hlučností pohybují v rozmezí 45 – 80 dB. Vrchní hranice připomíná hluk při vysávání, u spodní se jedná o téměř absolutní klid.

U hluku z digestoře samozřejmě platí, že čím méně, tím lépe.

3. Šířka

Běžné digestoře jsou k dostání nejčastěji v šířkách od 60 do 100 cm. Obecně platí, že by šířka měla být přibližně o 30 procent větší než šířka varné desky nebo sporáku.

Zároveň je také vhodné hlídat velikost spotřebiče s ohledem na vzhled celé kuchyně – Výběr přehnaně velkého modelu je častou chybou při pořizování nové kuchyně!

Výběr spotřebiče na míru

V článku jste zjistili, co jsou to digestoře a důkladněji prozkoumali jejich nejběžnější typ. Dočetli jste se, k čemu slouží, kam se hodí, a na co je dobré dbát při výběru.

S takovými znalostmi již pro vás nákupy budou hračka, a mezi velkým výběrem modelů se neztratíte.

Myslíte si, že je komínový typ právem králem českých kuchyní, nebo že jsou druhy, které odvedou práci lépe, a navíc i levněji? Zdá se vám, že je tento druh pro běžnou kuchyni až přehnaně velký? Dejte nám vědět do komentářů!