Jak postupovat při výběru kotle na pelety?

Udělali jste zásadní rozhodnutí a chystáte se vytápět svůj dům peletami? Dobrá volba. Nyní si ale pravděpodobně pokládáte otázku – jak takový kotel vybrat?

V první řadě je důležité zvážit, jaké finanční možnosti, versus jaká očekávání od takového kotle máte. V momentě, kdy požadované parametry zadáte výrobci, bude schopen představit vám hned několik variant. Obecně je velmi vhodné konzultovat nákup kotle s odborníky. Přeci jen, nejedná se o nákup mobilu. Rozhodnete-li se dobře, poznáte to poměrně brzy na své peněžence, samozřejmě v pozitivním slova smyslu. Rozhodující bude samozřejmě velikost vytápěné plochy, stejně tak jako délka topné sezóny. Existuje ale několik skutečností, které byste ještě před koupí měli vzít v potaz.

Kvalitní kotel znamená investici

Pokud jde o to, co který kotel umí, obecně lze říci, že toho umí dost na to, aby vám ulehčil práci, v těch lepších případech ji dělal kompletně za vás. Levnější alternativy automatických kotlů vám umožňují osobně provádět obsluhu cca jedenkrát denně. Kompletně bezúdržbové kotle nepotřebují více než uložit kontejner s celoroční zásobou paliva a párkrát do roka vynést popel. V případě těchto kotlů není potřeba vaše obsluha ani při dodání paliva ani při jeho zapálení, dokonce i čištění je automatické.

Ekologické pelety jsou cenově dostupné

Tyto plně automatické kotle jsou přirozeně dražší. Bavíme se o ceně kolem cca 300 tisíc korun. Cena je ale skutečně relativní. V případě, že byste ke svému levnějšímu kotli chtěli dokoupit komponenty, aby měl plně automatické vlastnosti, dostali byste se zhruba na stejnou částku. Pro zjednodušení – mezi vyznavači peletkového topení se traduje, že čím dražší kotel si koupíte, tím levnější je následně jeho provoz, a to údajně až o 50 % za sezónu. A to rozhodně není zanedbatelná úspora. Navíc je velmi atraktivní pro pelety cena. V každém případě nenechte nic náhodě a obraťte se se svými dotazy na specializovaného prodejce. Díky dobré informovanosti a připravenosti pak ušetříte ještě více.