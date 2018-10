Jak odlišit luxus od falešného pozlátka aneb neskočte realitce na špek!

Jestliže se ohlížíte po bydlení odpovídající vašim vysokým nárokům, a chcete se každý den probouzet v luxusním příbytku, je zcela pochopitelné, že tomu bude odpovídat i částka, kterou do vysokého životního standardu investujete. Bohužel ale není pravidlem, že ten nejdražší byt bude také tím nejkvalitnějším a nejlepším na trhu. Ať už jste se rozhodli byt či nemovitost koupit, nebo pronajmout, měli byste oplývat základními vědomostmi, jak poznat pravou kvalitu od něčeho, co se jako luxus pouze tváří, aby vás realitní kancelář neopila rohlíkem! Máme pro vás tipy, na co se při prohlídce zaměřit a nač se makléře případně zeptat.



Lokalita tvoří téměř 50 %

Luxus znamená samozřejmě ve velké míře pohodlí a s tím je spojená i lokalita, v níž se luxusní byt nachází. Punc luxusu bytu či jiné nemovitosti jednoznačně dodává prostředí; nedá se o něm totiž moc hovořit, pokud bydlíte mezi zdmi ze zlata a z okna se díváte na smetiště. Čím klidnější, upravenější a intimnější lokalita, tím byt vzrůstá na ceně, samozřejmě záleží i na osobních preferencích. Píděte se i po možnostech parkování, dostupnosti institucí a jak daleko je centrum dění. Poptávaná je zlatá střední cesta, tedy nebydlet na okraji města, ale ani nemuset řešit každonoční party ruch pod okny. Dejte i na první dojem z nemovitosti, kde se byt nachází. Pokud sháníte byt v příjemné lokalitě, neotálejte, například prodej bytů Praha 10 se chlubí nabídkou nemovitostí v oblastech s velkým poměrem zeleně.

Sledujte dispozice

Luxusní byt by měl dávat pocit, že můžete volně dýchat a být reálně i opticky prostorný, to znamená vyšší stropy, praktická dispozice místností, prosvětlenost a dostatek denního světla, široký výhled do okolí (ač se to nezdá, výhled na betonovou zeď deset metrů vzdáleného protějšího domu skutečně může působit tísnivým dojmem, který se promítne i do vnímání prostoru v bytě). Někdo může klást důraz i na jedinečné architektonické prvky. Tyto z dlouhodobého hlediska nemovitosti přidávají na ceně a exkluzivitě. V neposlední řadě se vždy zaměřte na okna, měla by vás chránit před hlukem, minimalizovat tepelné ztráty a být prostorná a snadno manipulovatelná. Vzdušné a chytře situované nabízí momentálně na prodej byty Praha 3.

Služby navíc pro náročné

Ti vytíženější z nás přičítají jako známku luxusního bytu možnost odskočit si o pár pater níž do posilovny nebo prádelny, což už je samozřejmostí hlavně v nových bytových komplexech. Jde o požadavek těch nejnáročnějších skupin lidí, takže je pravděpodobné, že se s takovou nabídkou bytů zatím setkáte jen zřídka, není však od věci mít přehled. Stále větší důraz je ale kladen na krytou garáž, někdy dokonce se security zařízením či hlídačem.

Rekonstrukce zvedá cenu

Většina lidí chce najít takzvaný full package, neboli byt připravený k nastěhování bez potřeby úprav a rekonstrukcí. Byt vonící novotou a bez jediné kosmetické vady. A za to se samozřejmě platí. Čím menší známka amortizace a čím kratší doba od rekonstrukce, tím vyšší cena.

Módní trendy

Móda je pomíjivá hodnota, proto na ni chytří investoři do nemovitostí nekladou takový zřetel, jako třeba na lokalitu, ale některé trendy se prostě nemění a určité typy bytů zůstanou navždy v kurzu. Například lofty, byty obývané původně hlavně umělci a vznikající v budovách opuštěných továren disponujících otevřeným prostorem a vysokými okny, se dodnes od počátku svého vzniku těší neskutečné popularitě. Z módy patrně nikdy nevyjdou mezonety, jedná se o kompromis mezi domem a bytem skýtající výhody obého. Zvláště u mladých rodin, které počítají s přírůstky nových členů, jsou několikapatrové byty poptávané v hojné míře. Hodnota takových nemovitostí bude s vysokou pravděpodobností časem jen stoupat a jedná se o výhodnou investici. Poohlížíte se po luxusním mezonetu? Hledejte prodej bytů v Praze 6 na https://www.psn.cz/.