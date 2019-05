Individuální výstavba luxusních domů láká čím dál více zájemců

Základem pro život je vedle dobrého jídla také bydlení. Dokud člověk studuje a připravuje se na budoucí povolání, spokojí se se sdíleným studentským ubytováním na kolejích. Jakmile však vstoupí do pracovního procesu, už si obvykle hledá byt. A co teprve, když zakládá rodinu. V takovém případě přichází na mysl pořízení si vlastního důmu, v němž by vychovával své děti.

Zajímavé bydlení v luxusních pasivních domech

V současné době se hodně diskutuje o moderních nízkoenergetických domech. Je to celkem pochopitelné, protože energie jsou všeobecně drahou položkou v rodinném rozpočtu. Tudíž je snaha je omezit na minimum. Přitom topit se musí a bez elektřiny si dnes už neumíme život představit. Dům s nízkou energetickou náročností dokáže ročně ušetřit značnou částku financí, kterou lze využít pak jiným způsobem – například na dovolenou v zajímavé destinaci.

S dotacemi se staví levněji

Stavba domu na klíč vyžaduje pečlivou přípravu a plány. A pak také samozřejmě firmu na výstavbu rodinných domů, jež má bohaté zkušenosti a svou práci odvede na 100 %. Dnes v této oblasti funguje řada developerů, kteří nabízejí individuální výstavbu na pozemku investora. Jestliže se rozhodnete pro moderní dům na klíč, pak můžete také využít dotace od státu – například z programu Nová zelená úsporám. S ní bude finanční stránka věci pro vás podstatně zajímavější, protože ušetříte značkou část svých peněz.

Zkušený developer a moderní domy na klíč

McFall Development je developerská společnost, která svou činnost zaměřila právě na budování moderních nízkoenergetických domů. Výsledky její práce jsou již vidět, a to v atraktivní lokalitě Zelený Zlonín, jež se nachází asi 15 minut od centra Prahy. Zde budované pasivní domy nabízejí:

unikátní stavební technologie,

atraktivní architektonický design,

aplikaci inteligentní domov,

a v neposlední řadě zajímavou cenu.