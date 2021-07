Hliníková okna a dveře představují moderní řešení pro rodinné domy

Pokud se jako majitelé rodinného domu chystáte na výměnu starých oken a vchodových dveří, pak vězte, že není nutné volit jen klasické plastové modely, které lze dnes vidět prakticky u všech nemovitostí. Výraznou kvalitou a mnoha dalšími výhodami disponují hliníkové systémy.

Trvanlivost a odolnost

Hlavními přednostmi, jimiž se hliníková okna, potažmo pak také vstupní hliníkové dveře mohou chlubit, je perfektní odolnost. Hliník patří k materiálům, kterým nevadí ani takřka extrémní podmínky. Zatímco u plastových a dřevěných variant lze často už po pár letech rozeznat drobné praskliny a další nedostatky v důsledku vlivu deště, větru a mrazu, hliníková okna a dveře si udržují stabilní vzhled klidně po 15 a více letech.

Jedinečný design

Pro hliníkové systémy je dobré se rozhodnout, pakliže chcete vytvořit skutečně moderní domácnost. Hliník je velmi příjemným materiálem nejen z hlediska trvanlivosti a odolnosti, oceníte u něj rovněž efektní design. Je samozřejmě nutné zvolit výrobce, jenž může potřebnou kvalitu a dokonalý design zaručit.

V dnešní době už se hliníkové systémy vyrábějí v mnoha barevných variantách, takže hliníková okna a dveře již nejsou jen o jediném vzhledu, jako tomu bylo ještě relativně nedávno.

Cena

Za hliníkové dveře a okna dáte přeci jen více peněz nežli za plastové a klasické dřevěné modely. Vzhledem k dlouhé životnosti, odolnosti, lehkosti a modernímu designu se však investice do hliníkových dveří a oken jednoznačně vyplácí. Jde o dlouhodobé řešení, díky němuž nebudete muset výměnu a renovaci systémů řešit po dobu několika desítek let, snad kromě drobných oprav, jež však neovlivní funkčnost oken a dveří. Hliníkové systémy určitě právem získávají na popularitě, a to nejen v luxusních sídlech. Stále častěji je lze spatřit u běžných rodinných domů.