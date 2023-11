Hledáte betonové ploty Plzeň? Nabídnou vám je STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug

Oplocení pozemku je samozřejmost. Avšak rozhodně není oplocení jako oplocení. Jedním z nejlepších řešení pro rychlou výstavbu plně funkčního oplocení jsou betonové ploty. V Plzni vám je nabídnou STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug.

Betonový plot díky své variabilitě nachází uplatnění na soukromých pozemcích i jako oplocení veřejných prostor. Hodí se pro zajištění domů, nepokazí vzhled okrasné zahrady, bezpečně chrání před pohledy zvenčí, nezvanými návštěvníky, a dokonce i před nadměrným hlukem. Skvěle totiž zastoupí protihlukovou bariéru u rušnější silnice. Betonové ploty dnes mají obrovské množství designů a hodí se tak při revitalizaci pozemků se staršími nemovitostmi, ale i jako dokonalé řešení k novostavbě. Hledáte-li betonové ploty Plzeň, nabídnou vám je STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug.

Betonové oplocení a jeho výhody

Podívejme se nejdříve na jiné ploty. Třeba levný plot z drátěnky. Na jednu stranu se zdá být nejlevnějším řešením, rozhodně to tak ale být nemusí. Bez podhrabových desek jde například o zcela nepoužitelné řešení pro majitele psů. Pejsci i další zvířata se pod drátěným plotem jednoduše podhrabou. Tento plot navíc nezajišťuje soukromí. Nutné je pak před něj sadit živý plot. Sazenice jsou drahé, jeho údržba náročná. Zejména rychlerostoucí ploty musíte stříhat i čtyřikrát v roce.

Jiným řešením může být plný dřevěný plot. Jeho pořízení je drahé, a navíc nejde o řešení bezúdržbové. Dřevěné ploty potřebují pravidelnou údržbu. Což je opět náročné na čas, ale i na finance.

Betonové ploty tyto nevýhody nemají. Jsou pevné a trvanlivé. Nevyžadují v podstatě žádnou údržbu. Mohou pozemek ihned chránit před zraky kolemjdoucích bez nutnosti dalších investic. Do toho jsou cenově dostupné, snadná je jejich montáž a mají dlouhou životnost. Vybrat si je lze navíc z různých designových řad.

Kam pro stavebniny v Plzni?

Stavebniny Plzeň – to jsou STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug s.r.o. Firma nabízí kompletní sortiment stavebnin pro soukromé osoby, řemeslníky i velké firmy. Historie těchto stavebnin sahá až do počátku 60. let minulého století. Společnost Ivo Klug podniká od roku 1993. V roce 1998 odkoupila Stavebniny Libušín. Stavebniny dnes mají několik poboček: Plzeň, Starý Plzenec, Dobřany a Plasy.