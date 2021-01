Efektivní opravy zanesených kanalizací

Občané si mnohdy vůbec neuvědomují, kolik nevhodného odpadu skončí v toaletách, kuchyňských odpadech a kanalizacích, jež se postupně usazují a stávají se prakticky neprůchodnými. Přitom je to na zodpovědnosti každého jednoho z nás, abychom do odpadu nevylévali například tuky a oleje, jež jsou klasickým případem ucpávání kanalizací. Lidé jsou ale nepoučitelní, proto je rozumné mít přehled, kdo zajišťuje opravy kanalizací ve vašem městě a na koho se můžete kdykoliv spolehnout.

Moderní způsob oprav

Opravy kanalizace jsou zpravidla zajišťovány pomocí moderních technologií, jež vás překvapí svými vlastnostmi i funkčností. Bezvýkopové opravy kanalizace slibují efektivní řešení s minimální dobou odstávky kanalizace. Specialista na opravy a čištění kanalizací disponuje rovněž sací technikou a vysokotlakými čističi, stejně tak monitorovacími zařízeními anebo recyklačními vozy pro efektivní čištění. Tím společnost pokrývá všechny oblasti pro monitorování kanalizace. To funguje zejména díky širokému spektru modelů pro monitoring. Firma disponuje moderním vybavením s kamerovými hlavami pro zvedání a natáčení do různých úhlů. Tím je dosaženo měření spádů, ovality trub, prasklin, deformací a dalších nedokonalostí. Pomocí kamerového systému a software můžete získat přehlednou foto a video dokumentaci a samozřejmě též protokoly dalších různých parametrů.

Čistota díky vysokému tlaku

V posledních letech významně stoupá poptávka po čištění kanalizací. To lze zajistit pomocí vysokého tlaku při požadavcích na vyčištění stokových sítí od sedimentů a cizích předmětů. Vysokotlaké čištění je zpravidla instalováno do skříňových vozů. Celý princip čištění je založen na proplachování vodou pomocí vysokotlakého čerpadla hadicí do trysky. Nánosy různých materiálů jsou tak efektivně odstraněny a zároveň tento způsob čištění významně urychluje prováděnou práci.