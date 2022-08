Dveře a kuchyně na míru

Stavby k obývání a k podnikání potřebují různé dispozice a vybavení, aby se z nich staly objekty plně odpovídající potřebám života v moderním světě. Dřevoškrt poskytuje mnoho služeb a sortimentu, které ocení kutilové, truhláři, tesaři a další řemeslníci.

Kvalitní dveře do interiéru

Dveře si dnes můžete vybrat tak, aby plně vyhovovaly celému stylu domu. Nejlépe si vybrat z druhů, kde se klade důraz na dlouholetou tradici a kvalitu. Interiérové dveře seženete například skleněné, dřevěné, laminátové, s vysokým leskem nebo matem. Lze je rozdělit i podle použití: protihlukové, bezpečnostní, protipožární, kouřotěsné, voděodolné, vchodové nebo interiérové. Při výběru se doporučuje také zaměřit na rozměry, stavební otvor, systém otevírání, zárubně, kování a jiné doplňky. Dveře se nejen dodávají, ale firma vám je také namontuje. Vyberete si pochopitelně i různé dveřní kování. V případě zájmu se zhotoví dveře na základě individuálních požadavků. Kvalitní bezpečnostní dveře musí plně vyhovovat nejpřísnějším technickým kritériím a nesmí jim chybět dané certifikáty a atesty. Rozhodně se neobejdou bez odolnosti proti kouři, zvuku a požáru.

Dále se v nemovitostech řeší podlahy, z nichž se stále více realizují plovoucí. Hodí se hlavně do bytových prostorů, ale rovněž do veřejných budov s požadavky na vyšší odolnost. Plovoucí podlahy Domažlice obsahují zvukově-izolační vrstvu. Díky akustické izolaci se nepřenáší hluk z místnosti do jiných částí domu. Montáž a pokládka probíhají velice svižně a následně se vyžaduje pouze jednoduchá údržba.

Pěkné kuchyně na míru

Přejete si svou vysněnou kuchyňskou linku? Není problém zhotovit kuchyně na míru, které se vyrobí z osvědčených dřevěných a laminátových desek. Funkční a krásné kuchyně lze vybírat v mnoha velikostech, třeba i do velice malých bytů. Po vyslechnutí vašich představ se vyberou nejvhodnější dekory, kování a materiály.