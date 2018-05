Dětský pokoj – útočiště před světem i prostor pro realizaci

Každé dítko sní o nádherném pokojíčku, kde se budou odehrávat dobrodružství celého světa. Dětský pokoj by proto měl být zařízen s ohledem na věk dítěte a jeho potřeby. Je logické, že dítě v pubertě neocení skluzavku uprostřed postele a stejně tak malé miminko nebude potřebovat správně umístěný a dostatečně velký psací stůl. Jenže ve chvíli, kdy pokoj vybíráte, je dobré myslet na budoucnost a rozmístit nábytek tak, aby poskytl dostatek hrací plochy, prostoru pro učení a vzdělávání i relaxační zónu pro nádherné sny.

Stylový pokojík za super cenu

Vůbec se nemusíte obávat, že by vás nákup nového dětského pokoje finančně zruinoval. Díky atraktivní nabídce je dětský nábytek cenově dostupný a zároveň velmi detailně propracovaný. Ten, kdo sází na kvalitu, ocení psací stůl garantující dostatek místa pro učení. Stůl by měl být umístěn nejlépe k oknu tak, aby dítě mohlo pracovat při denním světle a zároveň by měl být postaven tak, aby žák nebyl rozptylován okolím. Obecně se nedoporučuje stůl stavět zády ke dveřím. Díky technickým vymoženostem vybírejte raději větší stoly, na něž se pohodlně umístí počítač, kancelářská technika a stále zůstane dostatek místa na sepisování domácích úkolů.

Pro fanoušky aut a milovnice pohádek

Kluci milují auta ve všech podobách, proto jim připravte překvapení v podobě postele ve tvaru závodního auta, vláčku, autobusu nebo snad obřího kamionu. Na své si přijdou také malé princezny, které mohou usínat v kočáře či postýlce, již by jim záviděla i jejich oblíbená panenka. Postel auto poskytne dostatek místa ke komfortnímu spánku a díky originálnímu provedení se odliší od zbývajícího pokoje a stane se útočištěm. Spousta postelí má kromě detailního barevného zpracování praktické zásuvky a poličky, což ocení malí i větší milovníci aut. Montáž i manipulace se stylovou postelí je nenáročná a spací plocha dostatečně velká pro klasickou matraci. Překvapte svou ratolest novým, hravým a neobvyklým pokojíčkem!