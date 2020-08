Depo Grébovka. Luxusní bydlení nejen pro vizionáře

Hledáte dostupné bydlení v klidné části pražského centra? A co třeba Depo Grébovka? Tento luxus si můžete dovolit, i když jste neuzavřeli milionový obchod se společností Apple. Opak je pravdou. Vinohradský komplex složený ze čtyř budov, nabízí až 197 bytových jednotek. Od menších jednopokojových garsoniér až po třípokojové větší byty. A co dalšího na Vás čeká?

Pro nonstop privátní fitness nemusíte daleko

Rádi chodíte cvičit? Tak to Vás určitě deprimuje pocit, že musíte vstát, připravit si oblečení a dojíždět do vzdálené posilovny. A právě kvůli tomu dost často nikam nevyrazíte. Potom jste na sebe naštvaní, protože chcete něco dělat, ale moc se vám to nedaří. Jedna z výhod tohoto bytového komplexu je právě soukromé fitness centrum. Už se nemusíte zapotit ještě před tím, než vůbec přijdete do posilovny.

Bavilo by vás soukromé parkoviště? Pocit bezpečí je zaručený!

Jakou věc nemá v lásce většina řidičů? Parkování. Mnozí vlastní vůz, aby se všude dostali včas. Ale už jste se někdy snažili vyhnout poplatkům za parkování a mezitím jste ztratili dalších deset minut? Určitě znáte tento zákon schválnosti.

Pokud bydlíte v panelákovém bytě, často se můžete obávat o své auto. Ne vždy totiž stojí na stejném místě, kde jste ho posledně zaparkovali. V tomto komplexu si můžeme oddychnout. Jeho součástí je soukromé parkoviště, které zachová v bezpečí nejen váš vůz.

V Grébovce nebudete koukat sousedům do oken

Představte si, že jste na návštěvě u sestřenice. Jelikož je venku slunečné počasí, pozve Vás na terasu, kde můžete pokračovat ve své dvouhodinové debatě. Jakmile si obujete růžové papuče a podíváte se ven, uvidíte před sebou velký dům plný oken. Na balkonech posedávají sousedé a je slyšet každé slovo. Na takovém místě si nejspíš nebudete chtít moc dlouho povídat. Naštěstí v komplexu Grébovka na Vinohradech tato situace nehrozí. Je zde kouzelný výhled. Unikátní jsou také pochozí střechy pro nájemníky a majitele bytů. Můžete si užít ničím nerušený relax přímo ze střechy domu.

Chcete více prostoru na bydlení? V Depu Grébovka se cítíte volní

Už jste někdy šli v noci po tmě do kuchyně pro skleničku vody a cestou jste zakopli o roh postele? Nebo pospícháte do práce a přes všechny ty věci na jedné hromadě nemůžete najít klíče od auta? Na takové radosti můžete zapomenout. V Grébovce je místo na všechno. Můžete si užívat plně vybavený obývák, ve kterém máte vše potřebné. A je tak prostorný, že v něm můžete po večerech tančit nebo si třeba jen tak lehnout na zemi.

Nejen váš mazlíček potřebuje procházku? Zaběhněte do Havlíčkových sadů!

Procházka na čerstvém vzduchu prospěje i vašemu zdraví. Vytipovali jsme pro vás několik míst, kam můžete zaběhnout na ranní rozcvičku:

Vodopád Havlíčkovy sady

Mater Urbium Gym

Harmony Body

Depo Grébovka má úžasnou atmosféru, která Vás chytne a nepustí

Už samotná prohlídka bytů prozradí dost. Během ní si začnete plánovat, jestli si televizi postavíte na obývací stěnu, nebo jí dáte přímo na zeď. Zvolíte bílý koberec nebo Vám postačí dřevěné parkety? Jaký zvolíte konferenční stůl ve své pracovně a kdo bude Vaše první návštěva? Jakmile pochopíte všechny možnosti této úžasné novostavby, budete chtít volat stěhováky okamžitě.

Pro koho je tento projekt ideální?

Máte smysl pro bytový design a chcete vyjádřit osobitý vkus Jste zastáncem přírody a zároveň chcete rušné centrum na dosah Baví vás moderní bydlení v luxusní části Prahy

Našli jste se v některém z výše popsaných bodů? Depo Grébovka pro vás bude zaručeně správná volba! Napište nám do komentáře, co konkrétně Vás nejvíce baví na tomto bytovém projektu!