Denní světlo vám do interiéru pomohou přivést i světlovody

Bez denního světla si neumíme pobyt v místnosti představit. Můžeme si sice posvítit zářivkou či žárovkou, ale pro celodenní pobyt to není právě ideální stav. Proto nezbytnou součástí interiéru jsou okna. V místech, kde je není možné instalovat, si lze vypomoci i světlovodem.

Co je to světlovod

Abychom si vysvětlili, co vlastně světlovody jsou, musíme si uvědomit, jak fungují. Pracují na základě odrazu světla. Tento princip znali ostatně už lidé ve starověku. Běžně se však světlovody začaly využívat až od poloviny 20. století, respektive od 90. let minulého století se staly poměrně často používaným stavebním prvkem. Dané je zejména jejich snadnou instalací, kdy není třeba stavebně zasahovat do konstrukce budovy. Základem světlovodu je koule, která láme denní světlo do tubusu. Ten bývá nejčastěji z plastu a právě on přivádí sluneční paprsky do interiéru.

Do chodeb, koupelen i na schodiště

Střešní světlovody se nejčastěji využívají v budovách pasivních nebo památkově chráněných, kde nejsou žádoucí větší stavební úpravy. Najdeme je na chodbách, koupelnách, toaletách nebo schodištích. Tedy všude tam, kde chceme mít světlo bez toho, abychom stále museli rozsvěcovat umělé osvětlení. Střešní světlovody tuto funkci berou na sebe, a díky nim je pak v interiéru přirozené denní světlo.

Co ovlivňuje kvalitu světla

Jaká bude kvalita světla interiéru, velmi často záleží na tom, z jakého materiálu je tubus, který ho do místnosti přivádí. Oblíbený je zejména plast, který je lehký a snadno se instaluje. Nesmí však být příliš pokroucený, protože pak by to nebyl světlovod, nýbrž šerovod. Má-li běžný světlovod rovné části a kolena, pak si poradí i s rozptýleným světlem. V moderním interiéru plní také designovou funkci, ke které se čím dál častěji uchylují bytoví architekti. Využívají zajímavé barvy slunečních paprsků při dopadu do místnosti.