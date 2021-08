Chcete si postavit vlastní dům? Tak to hodně štěstí, nejde totiž o nic jednoduchého

Jen málokdo chce bydlet v nájmu. Naprostá většina lidí spíše touží po vlastní střeše nad hlavou, ideálně v podobě rodinné vilky. Žel je dnešní situace na trhu s nemovitostmi tak žalostná, že finančně dosáhnout na takovýto baráček je pro valnou většinu Čechů v podstatě nemožné.

Jsou tu ale i jiné možnosti, třeba stavba domku svépomocí. Nejedná se sice o žádný med, ale pokud máte pro strach uděláno a umíte vzít za práci, možná nakonec uspějete.

Peníze řešte až na prvním místě

Hlavní je se zbavit naivity hned na začátku. Nemyslete si, že si uděláte nějaký plán a ten budete postupně plnit bez jakýchkoliv problémů. Takto to nefunguje ani ve většině pohádkových říší, natož pak v realitě.

Během kalkulace musíte počítat se zdražováním stavebnin, a to někdy až o desítky procent. Pálené cihly, cement a další pro stavbu nezbytné materiály opravdu takto mohou narůst na ceně a vy s tím nic nenaděláte. Nejlepší řešením je vychytat dobu, kdy budou k dispozici za slušnou cenu, nakoupit toho co nejvíce a následně schovat pod plachtu až do doby, kdy se rozhodnete stavět.

V opačném případě budete riskovat, že se nevejdete do rozpočtu, což obvykle končí prodejem hrubé stavby. Nejprve sežeňte peníze a až potom se rozhodujte, za co přesně je a v jakém období utratíte. Stavba se může protáhnout klidně i na pět let.

Nechte něco pro pomocníky

Během kalkulace nemyslete pouze na materiál, ale také na pomocné síly. I když zapřáhnete do práce manželku, děti a další příbuzenstvo, pravděpodobně se stejně neobjedete bez adekvátně vzdělané pracovní síly. A ta zadarmo dělat nebude.

Nemusí se jednat vyloženě o pracovníky, nýbrž třeba o poradce, co vám pomohou s výběrem plechových střech, poradí s budováním sklepa či navrhnout různé možnosti ohledně balkónu. Prostě na jednoho člověka je toho hodně, zvláště, když nemá s budováním čehokoliv žádné či jen malé zkušenosti.