Chcete prodat nemovitost? Na co nezapomínat!

Rozhodnete-li se udělat tlustou čáru v životě a prodat stávající nemovitost, v níž žijete, děláte zásadní krok v životě. Může se jednat třeba o prodej bytu, domu, ale též pozemku či zahrady, kterou jste zdědili a nevyužíváte. Ať už jde o jakékoliv nemovitosti, je to vždycky velká otrava zahrnující spoustu papírování, schůzek, telefonátů a dlouhé čekání n a finance. A teď si představte, že by vám tyto všechny starosti odpadly. Jak by se vám to líbilo?

Férový portál s inzercí zdarma

Nejen český trh je nasycený realitními portály, z nichž řada působí velmi seriózně, ovšem následné poplatky vás postaví zpátky na zem. Férový realitní portál CINCINK je jiný. Jedná se o projekt, za nímž stojí silný partner, Komerční banka. Portál nesupluje realitní kancelář, takže vám nabízí špičkové a cenově dostupné právní služby i možnosti příjemného financování bez zbytečného papírování a vyřizování. Díky právnímu servisu se vám nestane, že byste podepsali nevýhodnou smlouvu či zapomněli na podstatné právní kroky zavazující vás nějakému dalšímu nevýhodnému jednání. Férový realitní portál si klade za cíl nabídnout návštěvníkům potřebné služby pro snadný nákup i prodej nemovitosti. Což pro vás znamená jediné – odpadnou vám značné starosti a běhání okolo formalit.

Rozhodnete-li se například pro prodej bytu, potřebujete se opřít o stabilní firmu. Ta za vás zajistí působivý inzerát zdarma včetně fotografií a další technické dokumentace, aby byl inzerát maximálně výstižný. Pokud nemáte reálnou představu o hodnotě bytu, obraťte se na odborníky, s nimiž na základě analýz a odborného pohledu zjistíte přesný odhad ceny nemovitosti. Nechte si připravit také 3D plánek a profi fotografie, popřípadě se zajímejte o daň z prodeje nemovitosti.

Silný partner připravený na všechny realitní situace

CINCINK od Komerční banky se stane i chytrým rádcem při koupi nemovitosti. Zajistí vám technickou inspekci a vystoupí jako daňový poradce. Velmi oblíbená je služba úschovny peněz, kdy máte finance pod kontrolou a to nejbezpečnější dostupnou formou. Svěříte-li se do rukou odborníků, máte jistotu, že vás prodej nebo nákup finančně ani časově nezruinují. Stačí zadat své požadavky a těšit se z profesionálního přístupu a jednání. Díky chytrým službám získáte přehled o možnostech financování při hypotéce a úvěru. Již nyní můžete hledat vhodné prostory pro svůj obchod, pozemek pro stavbu rodinného sídla či byt na realitním portálu CINCINK, kde na vás čeká praktický průvodce a přehledný vyhledávač nemovitostí. Férový přístup ale ocení obě strany, protože CINCINK nabízí kompletní služby kupujícím i prodávajícím a garantuje, že zvolená nemovitost bude perfektně prověřena a bude skutečně odpovídat nabízené ceně.