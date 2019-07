Bez komody se při zařizování bytu nejspíše neobejdete

Život v chaosu není jednoduchý. Nemá-li každá věc v domácnosti své vlastní místo, pak takový nepořádek přispívá k psychické nepohodě. Uklizený byt je balzámem na duši. K bytovému zařízení patří nepochybně také komody, jež je možné umístit jak do obývacího pokoje, tak do ložnice nebo dětských pokojů.

Komody jako stálice mezi nábytkem

Moderní nábytek s komodami počítá, protože ty jsou stále oblíbenými stálicemi. V jídelně poslouží pro uskladnění ubrusů a prostírání, děti si do nich ve svém království mohou uklízet hračky a naučit se udržovat pořádek. Komoda je zkrátka praktickým doplňkem bytů a domů, bez níž si nelze představit zařizování bydlení. Proto je v bohatém zastoupení najdete i v obchodní nabídce kamenných prodejen a internetových obchodů.

Policová, nebo šuplíková komoda

Když se budete rozhodovat, jakou komodu si do své domácnosti vybrat, nejspíš popřemýšlíte o policové komodě nebo se šuplíky. Je těžké posoudit, která ta varianta je lepší, protože každému vyhovuje něco jiného. Šuplíková komoda je ideální pro uložení osobního prádla, ponožek, kapesníků a spíše drobnějších věcí. Do policové komody je možné dát i objemnější předměty. Při samotném výběru komody nakonec asi vyhraje její vzhled a účel, pro který se rozhodnete si ji pořídit.

Bílá komoda je stále oblíbená klasika

Co se výběru barev týká, opět záleží na vkusu zákazníka a také na ostatním vybavení interiéru. Komoda by s ním měla ladit. V současné době je velice moderní bílá komoda, která symbolizuje čistotu a něhu. Bílá barva se výborně kombinuje s ostatními barvami. Dobře vypadá ve spojení s černou, hnědou i šedou. Bát se nemusíte ani výraznějších odstínů stěn. Bílá komoda prostě vede a asi tomu tak ještě dlouho bude, protože je nadčasová a hodí se do všech místností bytu včetně koupelny, je-li vyrobená z voděodolného materiálu.