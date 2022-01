3 znaky solidní realitní kanceláře

Na realitní kanceláře a makléře dnes narážíme na každém rohu. Všechny slibují špičkové služby, odbornost, profesionální i osobní přístup a hlavně rychlý a samozřejmě výhodný prodej i nákup nemovitosti. Jak v takovém množství realitek a makléřů najít a poznat ty skutečné odborníky a profesionály?

Odborné poradenství

Za profesionála a skutečného odborníka mluví rozhodně jeho znalosti a zkušenosti. Rozhodně se nevyplatí hledět jen na výši provize. I když je samozřejmé, že ušetřit se vždycky hodí, provize makléře či realitky by měla být přímo úměrná úrovni kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Proto ještě než se vydáte na osobní schůzku s makléřem s nízkou provizí, vyhraďte si chvilku času na menší internetový průzkum, abyste svůj čas neztráceli s úplným amatérem, který vám nebude moci nabídnout to, co hledáte.

Projděte si seznam realitních kanceláří a makléřů v lokalitě, kde nemovitost prodáváte, a pročtěte si jejich reference i recenze, případně prozkoumejte i zkušenosti v diskuzích na internetových fórech. Následně si vyberte třeba 2–3 makléře či kanceláře, jejichž profesionalitu a zkušenosti otestujete na osobní schůzce. Jste-li z Plzeňského kraje, tak by za nás na vašem seznamu rozhodně neměla chybět realitka Plzeň.

Na osobní schůzce se nebojte ptát na cokoliv, co vás zajímá a klidně i na to, co už víte. Zabrousit se neostýchejte ani do oblastí, které by se daly označit jako tenký led. Takovou otázkou by mohla být klidně výše provize, ale třeba i prezentace případných mínusů vaší nemovitosti (zatížení věcným břemenem, exekuce, chybějící kanalizace atd.). Z takového otevřeného dotazování velmi rychle poznáte, s kým máte tu čest, jestli se svěřujete do rukou odborníka na reality a realitní trh a můžete mít k realitce či makléři důvěru.

Špičková prezentace

Nejen znalosti a důvěra jsou ale důležité. V dnešní době se inzerce realit odehrává v největší míře v online prostoru. Online prezentace je ošemetná a kvůli množství vizuálních podnětů, které se na nás denně valí, by měla být na co nejlepší úrovni. Realitní kancelář se musí postarat o nalákání co největšího množství relevantních zájemců o vaši nemovitost. Jak už vás jistě napadá, naprostým základem jsou dnes dobré fotky.

V dobrých realitních kancelářích už je dnes standardem využívání služeb profesionálního fotografa. Opravdu profesionální makléři také spolupracují s interiérovými designéry či dekoratéry, kteří se postarají o to, aby interiér působil na fotkách ještě lépe. Fotky, samozřejmě společně s atraktivním popiskem, mají prodávanou nemovitost představit pravdivě a atraktivně, zároveň ideálně probudit v potenciálním kupci fantazii i pocit, že tahle nemovitost je přesně to, co hledá.

Bez smlouvy ani ránu

Pokud máte z rozhovoru s makléřem i z nabídky služeb dobrý pocit, pravděpodobně jste narazili na ty pravé partnery, kteří vás provedou prodejem nemovitosti pohodlně a hladce. Nezbývá než podepsat smlouvu. Ano, smlouva o zprostředkování realitních služeb je vizitkou každé dobré realitní kanceláře a trvejte na ní za každých okolností. A i když jste si makléřem výborně padli do noty. Bez smlouvy a jejího řádného prostudování se do spolupráce s nepouštějte. Minimální tržní cena nemovitosti, výše provize, rozsah poskytovaných služeb i forma propagace nemovitosti – to vše a ještě mnohé další by mělo být ve vaší smlouvě jasně a zcela konkrétně uvedeno.

Tlačí vás realitka do okamžitého podpisu smlouvy ještě na místě? Berte to jako varovný signál. Odolejte tlaku a smlouvu si přečtěte v klidu doma. Všemu uvedenému byste měli perfektně rozumět, proto se klidně i neváhejte využít služeb právního poradce, který smlouvu zkontroluje a vše vám vysvětlí, případně se dotazovat v realitní kanceláři. Máte-li připomínky, sdělte je. Máte stále pochybnosti? Raději nepodepisujte.

Přejeme vám šťastnou ruku při výběru makléře a úspěšný a rychlý prodej!