3 tipy jak vybrat podlahu do bytu

Zařizovat podlahy v bytě leckdy není žádná hračka. Abyste se však ve světě podlah lépe orientovali a neudělali žádné zbytečné chyby, přečtěte si naše 3 tipy pro zařizování podlah do bytu.

1. Podlaha dle účelu místnosti

Podlahy určitě primárně nevybírejte dle toho, jaký typ nebo barva se vám líbí, ale podle účelu každé místnosti. Do kuchyně proto volte snadno omyvatelný materiál podlahy, na který čas od času můžete upustit sklenici, hrnec s omáčkou nebo sypat drobinky. Takovým typem podlah je například dlažba (která je však pro někoho studená), podlahy PVC nebo linoleum. Tyto podlahy se snadno vysávají, vytírají mopem a nejde na nich tak moc vidět znečištění. Pro koupelny je nejvhodnější dlažba, která je odolná vůči vlhkosti, určitě do koupelny nepokládejte celoplošné koberce nebo dřevěnou podlahu. Do obývacích pokojů, ložnic i pokojíčků se hodí dřevěná podlaha, plovoucí podlaha nebo linoleum.

2. Prodejna nebo internet?

Podlahové krytiny se nebojte vybírat na internetu. Nejdříve se však v kamenné prodejně podívejte, jak vypadá vámi zvolený dekor nebo jaká je minimální tloušťka podlahy, kterou potřebujete. S prodejci můžete výběr podlah zkonzultovat, dozvíte se výhody i nevýhody jednotlivých typů podlah a ukáží vám i jednotlivé designy. Finální výběr však můžete nechat na internetový obchod. Vybíráte vinylové podlahy nebo vás láká laminátová plovoucí podlaha? Na internetu naleznete vše a mnohdy ještě více designů a dekorů, než v prodejně.

3. Klíčové otázky

Před konečným výběrem podlahy si položte následující otázky, které vám možná pomohou s výběrem:

· Do jaké místnosti podlahu vybírám a co se bude na podlaze odehrávat?

· Jak vysokou odolnost od podlahy požaduji?

· Jaká mám od podlahy očekávání?

· Líbí se mi vybraná podlaha?

· Jak bude tato podlaha vypadat u mě doma?

· Jaká je údržba této podlahy?

· Kolik tato podlaha stojí?