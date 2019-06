3 kroky k modernímu a stylovému bydlení

Zařizování interiéru domu i bytu může být zábavné, pokud víte, kde se inspirovat. V designu i v módě v současné době vládne minimalismus. Pokud ale toužíte po moderním bydlení se špetkou originality, je potřeba trochu vybočit a nebát se lehce zaexperimentovat. Poradíme vám, jak na to, abyste si vykouzlili opravdu nadčasový a útulný domov. Není na tom nic složitého.

Okořeňte svůj interiér barevnými prvky

Šedá, bílá, smetanová a černá jsou základní barvy, na které dnes nejčastěji narazíte, pokud si budete listovat magazíny o bydlení. Jestli i vy tyto barvy volíte, okořeňte je výraznějšími doplňky. Nebojte se jemných pastelových barev v odstínech růžové, modré a světlé zelené. Jste-li odvážnější, sáhněte třeba po policích či sedačkách v tmavě vínové, fialové nebo sytě zelené.

Minimalismus doplňte vintage stylem

Zdá se vám, že strohý minimalismus a vintage nábytek k sobě moc nepasují? Chyba! Mohou to být křesla, pohovky, ale také židle k jídelnímu stolu s vintage nádechem, které dokáží změnit atmosféru celého prostoru. Zútulní vaše bydlení a jemný kontrast každého osloví.

Vpusťte přírodní materiály do svého světa

V žádném moderním bydlení dnes nechybí přírodní prvky. Interiéry prokouknou, pokud do nich umístíte zelené rostliny, ale také řezané květiny, které přinesou svěžest nejen do prostoru, ale i do vašeho života. Trendy a rozhodně nadčasové je použití kvalitních přírodních materiálů, jako je třeba masivní dřevo. Vypadá senzačně, ať už je použito v jakékoliv formě. Masivní jídelní stůl, lavice z masivu nebo jiný druh nábytku působí v moderním bytě majestátně a nikdy neztratí na své přitažlivosti.

