3 hlavní důvody, proč přenechat výškové práce firmě

Potřeba opravit, udělat, instalovat nebo demontovat něco ve výšce několika metrů nad zemí potká jednou za čas většinu z nás. Zatímco v domácnosti si většina z nás pohodlně vystačí se štaflemi či stoličkou, venku už je to jiná. I taková obyčejná činnost, jako je například čištění okapů nebo nátěr střechy, se v jednom krátkém okamžiku může proměnit v nebezpečnou aktivitu vyžadující zásah profesionála. Proč byste měli výškové práce jednoduše přenechat profesionální firmě?

Bezpečnost

Mnoho lidí má pocit, že pokud jsou v plné síle a nechybí jim kutilská zručnost, zvládnou cokoliv. Ať už jde o zmiňovanou údržbu okapového systému nebo střechy, mytí oken ve vyšších patrech, oprava a malba fasády nebo kácení stromu na zahradě. Pravdou je, že všechny tyto aktivity se počítají mezi výškové práce, které vyžadují víc než kuráž a umět vzít do ruky kladívko. Jedná se o poměrně nebezpečné činnosti, při nichž stačí jeden špatný pohyb, nedostatečně pevné došlápnutí, lehká ztráta stability či mírná závrať a riskujete nejen bolestivý pád, ale hlavně třeba i vážný úraz. A ten vám jistě za žádné drobné polechtání ega ani minimální úsporu peněz nestojí.

Zdatnost horolezce a zručnost řemesníka

Všechny práce ve výšce je tedy rozhodně lepší svěřit profesionální firmě, která zaměstnává školené a zkušené pracovníky a má také k dispozici všechno potřebné speciální vybavení a pomůcky. A to už jenom z důvodu eliminace rizika ohrožení vlastního zdraví. Čím se ale kromě zkušeností a vhodného vybavení liší výškaři od běžných smrtelníků a kutilů především? Ve své profesi kombinují hned několik vlastností, které mají dokonale v malíku.

Výškařům nechybí manuální zručnost profesionální řemeslníka, obratnost a fyzička horolezce, dobrá pracovní organizace a také multitasking neboli schopnost soustředit se na několik činností zároveň. No uznejte sami – být zavěšený na lanech v několika metrové výšce třeba v koruně stromu navíc se zapnutou motorovou pilou a stále mít dokonalý přehled o svém okolí, spolupracovnících a do toho se plně věnovat práci? To rozhodně není jen tak.

Úspora času i peněz

I přes uznanou profesionalitu, nabyté zkušenosti výškařských firem i myšlenku na vlastní zdraví stejně drtivou většinu lidí trápí v konečném důsledku peníze. Cena výškových prací při tom dnes není nijak závratná a rozhodně nezruinuje rodinný rozpočet ani v situacích nouze. Problém je samozřejmě v počtech a zkreslení úsudku. Nedělejte stejnou chybu a ušetřete nejen peníze, ale i čas.

To, s čím vy byste se trápili dlouhé hodiny, ne-li dokonce několik dní, mají profesionálové hotovo za zlomek času. Pokud si tedy dáte dohromady svou časovou investici do hledání úsporného řešení, plánování i samotné provedení práce svépomocí, ceny za pronájem lešení či speciálních pomůcek a ještě možné riziko úrazu, je jasné, že z pohledu výhod vychází oslovení specializované firmy jako to nejvýhodnější řešení.

Tak neváhejte a jste-li na něco krátcí, projděte si nabídky výškařských firem v okolí. Uvidíte, že budete mile překvapeni profesionalitou, obsáhlostí služeb, rychlostí, precizností provedené práce a rozhodně i příznivou cenou!