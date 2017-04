Dopřejte si běžeckou dovolenou v Norsku

Pravidelná pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje lidské zdraví. Pokud milujete běhání, vždy se po něm budete cítit lépe, protože i vědci dokázali okamžité vylepšení nálady u lidí trpících depresí. A když k běhu přidáte okouzlující norské prostředí, doslova vás zaplaví pocity dokonalého štěstí.

Nadšenci míří do Norska

Norsko má pro své návštěvníky připraveno mnoho lákadel, kde převažují přírodní krásy. Do této skandinávské země se jezdí hlavně za nezapomenutelnou podívanou na fjordy a okolí. Dále se určitě rádi pustíte do obdivování vodopádů, ledovců a jezer. Zájemci o aktivní odpočinek uvítají výšlap nebo výběh na skalní útes Preikestolen, kde se těšte na úžasný výhled na Lysefjord z okraje skalní plošiny.

Nechce se vám do skandinávské země bez doprovodu? Vyzkoušejte možnost se stát součástí malé skupinky cestovatelů, kde vás dohromady bude maximálně dvanáct. Kromě komfortního ubytování vám udělá společnost běžecký instruktor. Půlmaraton v Bergenu patří k nejhezčím zde pořádaným. Zvládnou ho začátečníci i zkušení. Trasa závodu Knarvikmila – The great fjord run vede mezi fjordy. Proběhnete přes ostrovy Flatøy a Holsnøy.

Cesta na běžeckou dovolenou

Dovolená pro běžce zahrnuje denní běh od pěti do čtyřiceti kilometrů. Vybraná vzdálenost trasy zůstává výhradně na běžcích, absolvování přizpůsobí své momentální výkonnosti. Cestu prožijete velmi pohodlně. Nejprve se přepravíte z Prahy letecky do Bergenu, odkud dál pokračujete klimatizovaným mikrobusem do místa ubytování. Připraven je zajímavý program, díky němuž prozkoumáte vyhlídkový vrchol Ulriken, okolní jezera, rybí trh Torget, pevnost Bergenhus nebo historickou hanzovní čtvrť Brygge.

Zájezd do Norska, určený pro nadšené běžce, se zařadil mezi populární akce. Letos pokračuje již třetím ročníkem a uvítají ho aktivní sportovci se zájmem o nádherné přírodní scenerie.