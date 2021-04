Dolarovka: jediná peněženka, kterou muži snesou?

Muži a ženy žijí v rozdílných světech. Taky si někdy říkáte, jestli jsme opravdu jeden živočišný druh? Ženy nechápou, jak je možné, že ti muži tak strašně trpí v obchodech a muži zase nedokáží pochopit, proč ženám tolik vadí, když své chvilky klidu tráví u fotbalu nebo hraním videoher s kamarády. Takhle je to se vším a samozřejmě také s módou. Nelíbí se nám ty samé kousky. Muži chtějí věci praktické a kvalitní, ženy především věci krásné. A jak je to s takovými peněženkami? Ani tady nejsme za jedno!

Minimálně dvakrát v roce nastává u nás u všech velký problém. A to, když přijde čas dárků. Často si totiž na Vánoce a narozeniny uvědomíme, že vůbec netušíme, čím své druhé polovičce udělat radost. Pokud ale začnete svět vidět jejich očima, výběr dárků vám půjde líp.

Kvalitní peněženka nikoho neurazí. Ale vybírejte dobře!

Mužům stačí zajít do obchodu a z velkého množství dámských peněženek vybrat takovou, která barevně ladí se stylem oblékání jejich ženy. Nejlepší je sázka na černou nebo červenou z pravé kůže. Tím rozhodně chybu nákupu zminimalizujete. Luxusní dámské peněženky ženy vždy ocení a často tady platí, že čím je větší, tím je to lepší. Ženy přeci jenom vlastní spousty různých věrnostních kartiček a mají rády přihrádky, kde má všechno svoje místo. A pokud je u peněženky prostor ještě na zavěšení nějakého přívěsku, tím jenom lépe! U mužů je to i tady úplně naopak. Preferují minimalismus, jednoduchost a především praktičnost.

Zatímco každá žena s sebou všude nosí kabelku, kam se vejde i rozměrná peněženka, u mužů tomu tak není! Nosí váš muž s sebou nějakou tašku přes rameno, či batoh, nebo má všechny doklady, peníze i klíče zastrkané po kapsách kalhot a bundy? Pokud se jedná o ten druhý případ, zapomeňte na stylovou, ale objemově velkou peněženku á la Vrchní prchni. Tady musíte zvolit malou a placatou peněženku, ideálně tzv. dolarovku.

Koženou dolarovkou muži nepohrdnou!

Ať je styl vašeho muže jakýkoliv, dáme ruku do ohně, že dolarovka mu rozhodně vadit nebude. A pokud ji dosud nemá, bude z ní za chvíli naprosto nadšený. Je to placatá peněženka ze dvou částí, které jsou spojené kovovou sponou na papírové peníze. Mívá také malou kapsičku na drobné či na kartu, která se zapíná na kovový cvoček. Velikost pánské peněženky dolarovky je akorát tak do ruky a samozřejmě do kapsy. Mezi muži jsou tyto peněženky oblíbené ze dvou hlavních důvodů: jsou dokonale praktické a mají minimalistický design. Jsou jednoduché a muži se okamžitě orientují, co kde mají.

Dolarovky mohou být velmi jednoduché pouze s jednou kapsou na cvok, ale také trochu objemnější s několika přihrádkami na platební karty, občanku, vizitky. Stále je však jejím hlavním znakem ona kovová spona na papírové peníze.

Seženete různé, volte ale pravou kůži

Trefou do černého jsou potom kožené dolarovky. Pravá kůže je kvalitní, na první pohled rozpoznatelná a peněženka z ní vydrží spoustu let, někomu dokonce celý život. Muži si potrpí na kvalitní zpracování věcí a ocení váš výběr. A věřte, že takovou peněženkou za vás i velmi rádi zaplatí útratu!

Pro sportovce tělem i duší volte sportovní peněženku

Existují ale i muži, kteří upřednostňují jiný typ peněženky. Někteří z nich jsou totiž posedlí sportem a vybírají si zásadně sportovní doplňky. Mezi ně patří i sportovní peněženky, které jsou látkové a většinou mají zapínání na suchý zip. Nevydrží tak dlouho, jsou objemnější, ale mnohým mužům udělají větší radost než malé kožené dolarovky. Prodávají se i peněženky na ruku, které se využívají přímo při sportu. Dají se do nich dát peníze, klíče i různé karty. Splňují tedy zásadu funkčnosti a praktičnosti, o což jde pánům především!

