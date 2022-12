Dětská elektrická autíčka udělají radost dětem i dospělým

Vánoce již vkročily do našich domácností. Za chvíli si děti rozbalí dárky, které dostanou po vánoční stromek a budou se radovat z toho, že jim Ježíšek splnil jejich přání. Některé místo hmotných darů možná dostanou od prarodičů peníze. To je ovšem příležitost pro nákup něčeho pěkného, po čem touží dětská duše. Mohlo by tím být i elektrické autíčko s dálkovým ovládáním, v němž se chlapec nebo děvče bude cítit jako opravdový řidič.

Auta baví nejen dospělé

I pro mnohé děti jsou něčím, po čem prahnou. Většinou se spokojí s menšími modely do ruky. Ale existují i dětská elektrická autíčka, v nichž se děti mohou vozit. Prodávají se jako jednomístná či dvoumístná, a to buď s dvěma nebo se čtyřmi motory. Pohonem je baterie. Při výběru vhodného vozítka je nutné přihlížet také k její kapacitě, protože autíčko s výkonnější baterií má lepší průjezdnost terénem. Na druhou stranu patří k dražším modelům. Velikost autíčka by měla odpovídat věku dítěte.

Pro radost dětí i jejich rodičů

Malý kluk se určitě bude chtít vyrovnat svému tátovi. Pokud tedy tatínek jezdí v Audi, bude se tato značka pravděpodobně líbit i jeho synovi. Ale v menším provedení, pochopitelně. K té dospělácké verzi musí ještě vyrůst a dospět. V nabídce jsou různé modely dětských autíček – Toyota, Bentley, Lexus, BMW, Jeep, Lamborghini, Range Rover, Volkwagen nebo Mercedes-Benz. Je opravdu z čeho vybírat. Na nákup vezměte dítě raději s sebou, aby si mohlo tu svou značku vybrat samo. Dětská elektrická autíčka vykouzlí spoustu zábavných chvil pro malé i velké.

Dálkové ovládání

Jestliže chcete mít dítě v autíčku zcela pod svou kontrolou, tak rozhodně používejte dálkové ovládání. Jak spárovat elektrické autíčko s dálkovým ovladačem? Je to poměrně jednoduché. Necháte autíčko vypnuté, do ovladače vložíte baterie, abyste ho uvedli do provozu. Pak na něm stisknete tlačítko CAR_SELECT na pět sekund, až se rozbliká kontrolní LED dioda. Nyní je ovladač připraven ke spárování. V tento moment je nutné zapnout autíčko hlavním vypínačem na palubní desce. Když přestane kontrolní dioda blikat, je ovladač spárovaný.