Dejte vale igelitu. Na trhu jsou ekopytlíky!

Také vás štvou v obchodech jednorázové igelitové pytlíky? Nemusíte je používat! V dnešní době existují tašky a sáčky, které si koupíte a můžete je používat stále dokola.

Igelitovým pytlíkům a taškám stejně už postupně odzvonilo. V mnohých obchodech jsou zpoplatněné, jinde je nahradily tašky a pytlíky papírové. Na trhu najdete i jejich zajímavé alternativy, které si můžete koupit a používat stále dokola. Budete tak chránit životní prostředí a mít dobrý pocit z toho, že i díky vám plastů všude kolem nás nebude tolik přibývat.

Nakupujte ekologicky a ochráníte přírodu

Ekologické nakupování je takové, při kterém co nejméně zatížíte životní prostředí. To znamená, že zboží kupujete v recyklovatelných obalech a z potravin vybíráte především ty lokální, které nemusely nákladními auty nebo dokonce letadly cestovat na české pulty přes půlku zeměkoule. Patří sem ale také to, v čem si nákup z obchodu domů odnesete. Pokud na pečivo, zeleninu i ovoce budete používat igelitové sáčky, které pak hned doma vyhodíte, jste v podstatě tam, kde jste byli na začátku. Firma Paths.cz přišla s nápadem, který tento problém vyřeší.

Ekologické pytlíky využijete především na potraviny

Pytlíky na potraviny nemusí být nutně z plastu nebo z papíru. Papír sice je recyklovatelný, má ale jednu nevýhodu – nemůžete ho používat stále dokola. Proto přišla firma Paths.cz s ručně šitými pytlíky z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a hodně toho vydrží.

Síťované pytlíky jsou pevné, pratelné a jejich obsah je na první pohled viditelný. Tylové pytlíky jsou obdobné, levnější, nabízí se v různých barevných provedeních a prát v pračce je můžete také. Látkové pytlíky využijete především na drobné potraviny, jako jsou různé druhy luštěnin a ořechy. Své uplatnění mohou najít také ve školních aktovkách jako svačinový sáček pro děti.