Co je to merch? Propagace, která se „nosí“

Nápadité triko oblíbeného brandu nebo mikina s potiskem populárního seriálu? Určitě jste někdy na tyto věci narazili, nebo dokonce schováváte nějaký kousek ve vašem šatníku. Merch už má dnes kdekdo, ale co to vlastně je?

Merch [merč] nepochází z češtiny, ale z anglického slova merchandise, což znamená něco jako zboží.

Každý má svou oblíbenou hudební kapelu, zpěváka, film nebo třeba seriál. Mnoho populárních umělců vytváří pro fanoušky svůj merch. Jedná se o různá potištěná trika, mikiny či čepice, na kterých najdete jejich osobitý znak, logo nebo název. Díky nim může každý fanoušek s hrdostí nosit svého oblíbence na oblečení nebo na jiném textilu a dělat mu tak reklamu. Zároveň tím umělci finančně pomůže a přispěje mu na další tvorbu jeho díla.

Už víte, co je to merch? Teď už jen zjistit, jak na něj!

I když se jedná o zastaralý způsob propagace, tak je o něj pořád velký zájem. Pokud chcete s merchem vyniknout, musíte jít s dobou! Chce to stylové logo nebo obrázek, který zrovna „frčí“, jednodušeji – nápad, který má hodnotu.

Musíte promyslet i několik dalších faktorů kvalitního merche. Zjistěte, co se zrovna nosí a na co necháte reklamu potisknout. S potiskem na triko nikdy nesáhnete vedle, ale je třeba promyslet si i různé detaily, jako je třeba střih či materiál. Vše se bude odvíjet od ceny reklamního textilu a vašeho rozpočtu.

Na materiálu ale raději moc nešetřete. Jakmile jednou fanoušci vyzkouší vaše kvalitní kousky, budou si vás díky tomu pamatovat. A také naopak – pokud jim dáte laciný materiál – nemusí si už nikdy nic koupit.

Najděte ty správné lidi

Každý člověk rád prosazuje svůj názor. S merchem toho lidé mohou říct mnoho, aniž by jim do toho někdo mluvil. Ukážou tak, co mají rádi, v co věří nebo naopak. Pokud potkají někoho se stejným tričkem, budou vědět, že mají něco společného a většinou si motiv zapamatují. Fanoušci jsou schopni za reklamní věci utrácet tisíce korun, jelikož pro ně mají významnou hodnotu. Důležité pro ně je, že podpoří jeho autora a udělají mu tak reklamu. Pak už záleží jen na umělci nebo firmě, kolik fanoušků si získá.

Udělejte si vlastní merch

Pokud máte nápad na svou kolekci a máte kolem sebe lidi, kterým by se to mohlo líbit, můžete si vyrobit svůj vlastní merch.

Ať už si vymyslíte vlastní značku, nebo budete prosazovat pomocí reklamního textilu nějaký názor, je to jen na vás. Takhle od nuly začalo několik lidí, kteří jsou dnes proslulými brandy a jejich merch si kupují stovky lidí denně.

„Stačí“ vymyslet něco, co se bude lidem líbit a bude to IN!