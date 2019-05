Co je bitcoin a v čem spočívá jeho výjimečnost? Víte, kde ho sehnat nebo třeba to, že byste za něj ještě předloni zaplatili cca 20 000 USD?

Co je bitcoin, to už dnes většina lidí ví nebo přinejmenším tuší. Neznámým pojmem rozhodně není pro podstatnou část mladé generace a pro mnohé pak dokonce představuje vcelku běžnou součást života. Těm z vás, kteří o bitcoinu (BTC) přece jenom neslyšeli nebo o něm vědí jen velmi málo, těm jsou určeny naše následující řádky. Dočtete se na nich něco například o jeho vzniku, možnostech využití a také o způsobech, jakými se dá získat.

Co je bitcoin a kdo ho vytvořil?

Bitcoin je digitální měnou a stejně často se můžete setkat také s označením virtuální měna nebo i kryptoměna. Za jeho tvůrce je považován programátor Satoshi Nakamoto, který ho přivedl na svět zhruba před deseti lety. K tomu je však třeba podotknout, že se s největší pravděpodobností jedná pouze o pseudonym, za kterým se možná skrývá australský byznysmen Craig Wright, možná podnikatel a vizionář Elon Musk, ale dost možná také někdo úplně jiný. Ojedinělý není ani názor, že Satoshi Nakamoto není jen jedna osoba, ale hned celý tým programátorů, který má stvoření BTC „na svědomí“. Těžko říct.

Poslední BTC bude „vydán“ roku 2140

Označení bitcoin je používáno nejen pro digitální měnu, ale zároveň i pro celou internetovou platební síť, v níž je BTC používán. Jedná se o síť decentralizovanou, tedy bez jakéhokoliv centrálního bodu, z něhož by se dalo o bitcoinu nějak rozhodovat. To je také zřejmě na celé věci to nejzásadnější, jestliže se pokusíte o srovnání s kteroukoliv z klasických měn, které jsou vždy do značné míry ovlivňovány nějakou centrální autoritou, zpravidla bankou. Do oběhu jsou postupně uvolňovány jednotlivé mince a jejich konečný počet byl předem stanoven již na samém začátku, tedy v roce 2009. Celkově má být „vydáno“ na 21 milionů BTC mincí, čehož bude údajně dosaženo roku 2140.

Koncoví uživatelé a těžaři

Uživatele BTC sítě lze zjednodušeně rozdělit na ty koncové, kteří bitcoin používají coby platidlo, kterým hradí běžné služby nebo zboží a na tzv. těžaře, kteří mince těží. Tato „těžba“ je vlastně procesem, při kterém dochází ke kontrole a potvrzování jednotlivých transakcí prováděných v BTC síti a to za pomoci speciálního programu. Počítač každého těžaře přitom řeší komplikovanou matematickou úlohu a ten, kdo ji zvládne jako první, získá svou minci. Jde však o velice složitou a také energeticky náročnou činnost, která má v současnosti smysl jen tehdy, máte-li k dispozici mimořádně výkonný počítačový systém. Takže pokoušet se o to na vašem domácím PC či notebooku by bylo zřejmě poněkud naivní.

Bitcoin si můžete obstarat docela snadno

Pomineme-li komplikovanou a energeticky náročnou těžbu, lze se k BTC mincím dostat hned několika dalšími, o poznání jednoduššími způsoby, které naleznete v přiložené tabulce.

5 obvyklých způsobů pořízení BTC mincí

ZPŮSOB V ČEM SPOČÍVÁ VÝHODY/NEVÝHODY BURZA Zadáte objednávku na konkrétní počet mincí a systém vám je sežene od někoho, kdo je chce prodat. Poplatky v desetinách procenta z transakce. BITCOINMAT Zakoupíte je ve speciálním bankomatu. Je to snadné, ale poplatky jsou vyšší než na burze. SMĚNÁRNA Online směnárny fungují velmi podobně jako klasické. Minimální poplatky. Nevýhodou jsou větší rozdíly v prodejních a nákupních kurzech. OSOBNÍ NÁKUP Nakupujete od konkrétní osoby a to bez prostředníka. Poplatky závisí na dohodě. ÚHRADA ZA SLUŽBU NEBO ZBOŽÍ K BTC mincím se můžete dostat i tak, že vám jimi někdo uhradí zboží nebo nějakou službu. Rychlé a snadné.

Rozhodně se neobejdete bez správné peněženky!

Díky výraznému poklesu poplatků, účtovaných za běžné platby bitcoinem, je používání této kryptoměny coby klasického platidla opět o něco výhodnější. Ovšem k tomu, abyste si mohli bitcoiny pořídit a následně je uchovávat nebo je utrácet třeba za nějaké zboží, budete bezpodmínečně potřebovat speciální elektronickou peněženku, která je uzpůsobena právě pro tuto konkrétní kryptoměnu. Taková peněženka může mít hned několik základních podob:

A) SOFTWAROVÁ – Program, který vám po instalaci do vašeho PC či mobilu umožní provádět transakce s BTC. Je to přehledné a vcelku bezpečné.

B) HARDWAROVÁ – „Flashdisk“, který můžete mít neustále po ruce. Je to vysoce bezpečný (dokud jste offline) typ peněženky, je celkem jednoduchý, ale patří k těm dražším.

C) ONLINE- Velmi rozšířený druh, který je oblíben zejména začátečníky a to pro svou jednoduchost a snadnou obsluhu. Funguje prostřednictvím internetového prohlížeče a bezpečnost tedy bohužel nemáte tak docela pod kontrolou.

BTC jako investice? Ano, ale opatrně!

Hodnota bitcoinu se v jeho desetileté historii pohybovala od jednotek dolarů v počátcích jeho existence až po 20 tisíc USD, na které se vyšplhala koncem roku 2017. Je proto pochopitelné, že tato nejstarší kryptoměna přitahuje celou řadu investorů či spekulantů, kteří v ní nespatřují ani tak platidlo, jako spíše příležitost k výdělku. A nutno podotknout, že jich není vůbec málo. Pokud se mezi ně hodláte zařadit i vy, mějte na paměti, že je k tomu potřeba dostatek kvalitních informací, vhodně zvolená strategie, pevné nervy a navíc i potřebná dávka štěstí. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici do vysoce volatilní kryptoměny (dosahuje značných výkyvů), dodržujte alespoň to nejzákladnější pravidlo:

Nikdy do bitcoinu neinvestujte větší částku, než jakou si můžete dovolit definitivně postrádat!

Jaká je budoucnost nejstarší kryptoměny?

Možná nejste v oboru kryptoměn příliš zběhlí a přemýšlíte, zda má vůbec smysl uvažovat například o investicích do BTC nebo třeba o tom, že byste tuto digitální měnu začali alespoň občas používat k úhradě některých vašich nákupů. Je třeba přiznat, že jednoznačnou odpověď týkající se budoucnosti bitcoinu vám dnes nikdo soudný nedá. Existují lidé, kteří v jeho dlouhodobý úspěch a praktickou využitelnost příliš nevěří, ale na druhé straně je tu i řada takových, kteří mu prorokují vyloženě „světlé zítřky“.

Jeho fandové pak vyzdvihují především již zmiňovanou decentralizaci systému, na němž tato virtuální měna stojí, a jsou přesvědčeni, že právě v tom také spočívá největší hodnota BTC, která může v budoucnu zcela změnit svět tradičních financí. A co vy? Věříte bitcoinu, případně některé z jiných kryptoměn nebo se spíše přikloníte na stranu skeptiků?