Chráníte záda svého školáka?

Začátek školního roku je náročný nejen pro samotné školáky, ale i pro rodiče, a zvlášť po prodloužených prázdninách. Na některé základní věci bychom ale zapomínat neměli, třeba na kvalitní školní batoh.

Těžké věci do školy

Jako dospělí moc dobře známe, jak bolest zad dokáže zkazit celý den i naši náladu. Měli bychom se proto snažit záda našich dětí chránit a minimalizovat chyby v držení těla a budoucí zdravotní problémy. Špatný batoh je ale může způsobit, protože prvňáci nosí do školy na svých zádech i několik kilogramů. Učebnice, sešity, pracovní sešity, penál, svačinový box a láhev na vodu, přezůvky a mnoho dalších školních pomůcek, bez kterých se během vyučování neobejdou. Když nemají kvalitní batoh, váha je špatně rozložena a nebo se různě během chůze přesouvá, je to velká chyba a také vysoké riziko vzniku bolesti zad. Kvalitní školní batoh pro prvňáčky na zádech dobře sedí, neničí je a pomáhá rozložit váhu.

Co musí splňovat

Vhodný batoh pro školáky poznáte podle několika kritérií. Musí mít anatomicky tvarovaná záda, která jsou zároveň pevná, batoh se tak nepropadá a drží věci na svém místě. K tomu pomáhá i pevné dno. Ramenní popruhy jsou dostatečně široké, polstrované a především nastavitelné. Právě popruhy se reguluje to, jak batoh na zádech sedí a že neodstává. Popruhy pak rozloží váhu rovnoměrně do obou ramen. Až o 50 % dokáže snížit zátěž bederní pás, který by měl mít každý kvalitní batoh do školy. O bezpečný pohyb cestou do školy i z ní se postarají reflexní prvky, které zajistí dobrou viditelnost a neměly by na batohu chybět. A samozřejmě je důležitý také odolný materiál, který i při dětském zacházení a rozmarech počasí ochrání věci uvnitř.

Po pár týdnech ve škole je dobré zkontrolovat batoh, poupravit případně popruhy a jejich nastavení a především se svého školáka zeptat, zda se mu nosí pohodlně. Někdy to může znamenat, že dřívější špatný batoh zůstane na dně skříně a my budeme muset pořídit nový, kvalitní, ale za zdraví dětí to jistě stojí.