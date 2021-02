Bezpečí na pracovišti jako priorita

Zdraví, ochrana při práci a zabezpečení pracovního prostředí patří mezi klíčové aktivity každého zaměstnavatele. Proto se také velmi rozšířila nabídka na jednorázové oděvy a další produkty a oděvy na jedno použití. Kromě jednorázových pomůcek je důležité nezapomínat také na běžnou výbavu pro pracovníky ať už fungující v těžkých provozech, potravinářském a zdravotnickém průmyslu, a stejně tak venku.

Jednorázové rukavice patří mezi žádané zboží

Na přehledném webovém portálu www.pracovniodevyhb.cz naleznete celou řadu vybavení pro bezpečí a ochranu při práci, a to bez ohledu na to, zda sháníte třeba jednorázové rukavice, popřípadě je ve vašem hledáčku jednorázová zástěra ideální pro pracovníky v gastronomii. Pracovní oděvy jsou vždy navrženy pro určité profese a jsou opatřeny speciálním šitím i materiálovým zpracováním, aby nedocházelo k poškození kůže protržením tkanin. V neposlední řadě neopomíjejte pracovní obuv, ta je stěžejní pro těžký průmysl a práci venku a všude tam, kde hrozí uklouznutí, poranění nohou a rizika jsou tak vysoká. Jednorázové oděvy jsou zajisté praktickým řešením v mnoha odvětvích. Budete-li hledat ideální vybavení pro vaše zaměstnance a pracovníky venku, oceníte reflexní oděvy se speciální úpravou pro lepší viditelnost, a to za každého počasí.

Ideální jednorázové balení pro návštěvy

Pracujete-li v podniku, kde vás často navštěvují investoři, dodavatelé služeb a zákazníci, oceníte výhodu jednorázového obleku. To se dá z hygienických důvodů po nošení okamžitě nahradit novou variantou. Každou návštěvu vždy před vstupem na provoz či do skladovacích hal a výrobních prostor poučte o zajištění bezpečnosti a vybavte ho sadou ochranných pracovních pomůcek. Online nyní pořídíte skutečně vše, a to v mnoha variantách provedení i atraktivních cenových relacích.