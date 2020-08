Barber shop je místo, ke vás ostříhají i oholí skuteční profíci

Jako muži to nemáme lehké. Udržovat v kondici náš účes je mnohdy složitější než u žen. Zatímco dlouhovlásky si se střihem moc starostí dělat nemusí, náš krátký sestřih přeroste během pár týdnů, někdy dokonce dnů. A o správně upravených vousech nemluvě.

Pamatuji si, jak jsme jako kluci na střední milovali holičství, kde pracovaly kadeřnické učnice. Za naprosto zanedbatelnou částku a bez čekání nás vždy „nějak“ ostříhaly. Holky holičky byly krásné, prostředí méně, jako puberťákům a postpuberťákům nám to však jako zážitek stačilo. Dnes v kadeřnictví pro muže či v holičství, jehož správný název je barber shop, hledáme více – relaxaci a péči v jednom.Vlastně se vracíme do starší minulosti, kterou snad ještě zažily naši dědové a pradědové. Chceme, aby se někdo postaral o věci, do kterých se nám nechce samotným, či je neumíme. Někdy i zcela pravidelně, zejména pokud jde o holení. Většina z nás bojuje s padajícími vlasy. Uvítáme tedy radu, co s tím. A samozřejmě si chceme kromě nového či upraveného účesu odnést i zážitek z luxusní péče.

Barber shopy sice nerostou jako houby po dešti, pár jich ale již najdeme. Mají styl. Někde vám dokonce nabídnou i sklenku whisky, ale Barber`s wife na pražském Zličíně nabízí ještě něco navíc ­­– tým, kteří předčí jiné. A proč se tedy nesvěřit do rukou těch nejlepších?

Jak vypadá rituální péče o muže?

Jde o luxus, který si doma rozhodně nedopřejete. V první řadě dokonalá napářka, která předchází holení, a i citlivá pokožka po ní pak holicí proces zvládá bez podráždění, zčervenání i nepříjemných pupínků. Tvrdé vousy změknou, a přitom jde o pouhé napaření vousů horkým ručníkem. Umíte si ale představit, že budete tento rituál podstupovat doma svépomocí?

Po napářce pokračuje skutečně profi holení. Zažijete, jakým je octnout se pod ostrou břitvou holiče. Nebojte se, je zkušený a neřízne vás. Holení břitvou si užijete v naprostém pohodlí, pokud máte chuť, tak s pivem či whisky. Vaše chuť se bude asi odvíjet od toho, jestli pro vás den ještě jen začíná, nebo už končí.

A rituální péče pokračuje perfektním sestřihem, nebo úpravou vašeho účesu. Tým kadeřníků z Barber`s wife česal na zahraničních přehlídkách a inspiruje se francouzským šarmem, který není rozhodně k zahození, ani pokud jde o nás muže. Věřte, že vašich nových lepších vlasů si všimne ihned i vaše okolí. Navíc získáte v podstatě bezúdržbový účes. A pokud přece jenom nějakou kosmetiku pro jeho udržení ve správné pozici potřebujete, odnesete si ji rovnou ze salonu. To nejlepší pro mužské vlasy není v barber shopu tajemstvím.

Drobnosti, které vše dotáhly k dokonalosti

Takto lze mluvit nejen o metodě holení břitvou po napářce s názvem Hot towel, ale i o následném chlazení obličeje chladným ručníkem pro zklidnění pokožky, či o finální masáží balzámem. V salonu se samozřejmě postarají i o vaše nezkrotné obočí, aby kontury očí prokoukly do dokonalosti.