Obal prodává. To je všeobecně známá věc. Vkusně zabalený výrobek zaujme zákazníky rychleji než ten, který je bez jakéhokoliv obalu. Proto je tomuto odvětví prodeje věnována náležitá péče a na trhu je k dispozici ke koupi různý obalový materiál, včetně kartonů a etiket. Ten také musí splnit ještě jeden důležitý úkol – přečkat bez úhony v průběhu dopravy od výrobce k zákazníkovi. Proto musí být dostatečně pevný, odolný a kvalitní.

Zboží vám profesionálně zabalí v Kladně

Dobře zabalený produkt, který vydrží v neporušeném stavu mnohdy strastiplnou cestu za zákazníkem, je cílem každého výrobce. Součástí konce výrobních procesů tak bývá balení a kompletace zboží. Ovšem ne každá firma má k dispozici prostory a také pracovní síly, které by se balení výrobků věnovaly. A od toho tu je Probal Kladno, jenž všechno zabalí za vás. Zajistí rovněž odvoz zboží ze skladu zákazníka do svého manipulačního skladu, v němž probíhá pak samotná fáze balení třeba do luxusních dárkových balíčků. Probal Kladno jako externí společnost zvládne profesionálně zabalit i nadrozměrné zboží pro e-shopy či velkoprodejny.

K časopisu vám přibalí i CD

Děláte si starosti, jak odlišit svůj časopis od těch ostatních, aby v nabídce prodejních stánků nezapadl? Přidejte něco navíc pro čtenáře a hezky to zabalte. Probal Kladno vám bez problémů zataví do průhledné fólie také zábavný magazín pro ženy s dárkem v podobě reklamního vzorku dekorativní kosmetiky. Mimo užitnou hodnotu navíc získáte časopis odolný proti povětrnostním vlivům, který bez újmy přečká i vystavení venku na stojánku před trafikou.

Víte, co je skinování?

Mezi nejmodernější techniky balení výrobků patří skinování. Produkt leží na podkladovém kartonu, přes něhož je přitavena tenká, fyziologicky nezávadná fólie, která věrně kopíruje výrobek. Vše je velmi ekonomické, navíc tento způsob balení výborně odolává prachu a vlhkosti.