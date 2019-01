7 zásad zodpovědného půjčování, které je radno dodržet!

Známé moudro praví, že „nejlepší půjčka je žádná půjčka“. A často se také říká „nekupuj si nic, co si nemůžeš dovolit ze svého“. Jenomže praxe bývá teorii na míle vzdálená a bez ohledu na úroveň finanční gramotnosti se může do problémů s penězi dostat kdokoliv. Někdy stačí pár nešťastných náhod… Ale o tom jindy. Raději vám připomeneme základní pravidla zodpovědného půjčování. Budete-li se jimi řídit, minimalizujete riziko jakýchkoliv komplikací.

Nebuďte zbytečně důvěřiví

Navzdory regulaci ze strany ČNB je na trhu s půjčkami přetlak. Poskytovatelé loví klienty prostřednictvím chlácholivých sloganů a mažou jim med kolem pusy. Nenechte se opít rohlíkem, zůstaňte nohama na pevné zemi a dohledejte si o dané společnosti všechny dostupné informace.

Vybírejte z více nabídek

První nabídka možná vypadá lákavě, ale druhá či třetí mohou být mnohem výhodnější. To zjistíte pouze v případě, že se neunáhlíte a porovnáte parametry několika podobných produktů. Přehledné srovnání najdete na některém z mnoha nezávislých portálů. Strávit pár desítek minut hledáním nejvýhodnější nabídky se vyplatí, a to bez ohledu na to, zda se do vašeho hledáčku dostala rychlá půjčka ihned na účet o víkendu, nebo „klasický“ úvěr s delší dobou splatnosti.

Půjčujte si pouze na to, co skutečně potřebujete

Skutečně si někdo půjčuje na hlouposti, bez kterých by se docela dobře obešel? Možná vám to připadá úsměvné, ale někteří lidé (a není jich málo) uvažují zkratovitě. Klidně si půjčí na předražený mobilní telefon, dovolenou či dárky. Není to i váš případ? Zamyslete se nad tím, jestli vaše domácnost či podnikání mohou fungovat i bez dané věci. Pokud ano, zbytečně se nezadlužujte a raději si našetřete z vlastní kapsy.

Splácejte podle svých možností

Půjčka vám musí pomoct a nikoliv vás z dlouhodobého hlediska dostat do ještě horší finanční situace. Splátka by proto neměla zatížit váš rozpočet – dobře si spočítejte, zda je ve vašich silách dodržet splátkový kalendář tak, abyste si zanedlouho opět nemuseli půjčovat. A nezapomeňte, že krátkodobé úvěry, jako je např. oblíbená Zaplo půjčka, se splácí jednorázově

Nejdřív čtěte, pak podepisujte

Že jste to již někde slyšeli? Opakování je matka moudrosti a v případě podpisu smluv není rekapitulace nikdy na škodu. Podpis dokumentů, s jejichž obsahem jste se důvěrně neseznámili, by vás mohl dostat do pořádného maléru. Jen těžko prokážete, že se vám poskytovatel slíbil jiné podmínky.

Úrok není jediný parametr

Posuzovat výhodnost půjčky pouze na základě výše úroku není moudré. Celková splatná částka zahrnuje také poplatky, doplňující sazby a případné další navýšení. Pozornost proto věnujte RPSN – roční procentuální sazbě nákladů. Poskytovatel vás navíc musí seznámit s přesnou splatnou částkou. Před podpisem musíte vědět, kolik vás bude půjčka stát.