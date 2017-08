3 obory, kde má MBA jiný rozměr

Rozhodnutí studovat MBA je pro většinu studentů osudovým krokem, který může určit jejich další profesní směřování na celý život. Při přihlášce většina zájemců dbá na výběr školy s kvalitními lektory. To je dobře a informovanost v tomto směru se naštěstí neustále zvyšuje. Dnes vám navíc ukážeme, že nezáleží jen na tom mít titul MBA, ale že jsou i obory, ve kterých má profesní vzdělání typu MBA jiný rozměr.

Úspěch hledej v realitách

Realitní trh je cesta na horské dráze. Ostatně to můžeme sledovat i na poměrně malém českém trhu. Development a realitní obchody přináší velké zisky, ale i rizika. Díky cyklickému chování trhu potřebujete specifické dovednosti a znalosti jak je uplatnit v různých fázích, kterými realitní trh prochází. Právě specifika tohoto oboru vyžadují odlišné osnovy MBA studia, abyste z něj vytěžili maximum.

Cestovní ruch na vzestupu

Cestovní ruch je jedna z nejzajímavějších oblastí služeb. Letecká doprava je na vzestupu a každý rok se objevují nové projekty, které během několika málo let vyrostou do neuvěřitelné velikosti. Aktuálním příkladem může být český projekt Kiwi. Je proto vidět, že získat prestižní titul MBA se zaměřením na cestovní ruch má svou logiku. Kromě nabitého programu MBA získáte nadstavbu v podobě seminářů na témata příjezdového turismu, pohostinství, výjezdního turismu či prodeje a podpory IT. Teprve až projdete tímto vzděláváním, pochopíte, proč je některý hotel ziskový a jiný ne.

Buďte executive

Zřejmě nejznámějším uplatněním absolventům MBA studia jsou pozice zaměřené na executive, tedy vyloženě vedoucí pozice vyžadující vysokou odolnost vůči stresu, soft skills pro vedení týmu a schopnost činit rychlá a přitom rozvážná rozhodnutí. Váš záběr však musí být mnohem větší, protože vaše práce půjde napříč strukturou činností celé organizace. Daně, účetnictví, řízení lidských zdrojů, finance, projektový management či finanční analýzy.

Každý obor vyžaduje jiný formát studia, který vás odmění titulem MBA a možností získat prestižní pracovní místo a nový pohled na podnikatelské projekty. Specialistou v těchto oborech se můžete stát díky Central Bohemia University.