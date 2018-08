2 tipy na výběr šatní skříně

Úložných prostorů není nikdy dost. Jestliže je však začnete nakupovat jen podle toho, jak se vám momentálně líbí cena a rozměry, stane se váš domov nevzhlednou přehlídkou nábytku. Nejprve se inspirujte nápady novodobých designerů, kteří se rádi dělí o své poznatky na mnoha webových stránkách. Přinášíme dva tipy, čím se při výběru řídit.

Na materiálu záleží

Čím odolnější materiál, tím lépe. Zohledněte však i to, kam šatní skříně umístíte. Například od kovových variant lze očekávat vyšší odolnost vůči mechanickému opotřebení, ale hodí se především do skladů, zaměstnaneckých šaten apod. Do kanceláří a domácností se pořizují dřevěné, přičemž k nejpopulárnějším patří masiv a lamino.

Posuďte rozvržení vnitřku. Kolik horních a bočních polic se nabízí, jak vysoko umístili šatní tyč, abyste dlouhé šaty, kabáty a sukně na ramínkách příliš nemuchlali ve spodní části. K plusům patří zásuvky v dolní části, kam snadno naskládáte spodní prádlo nebo ponožky. Barva skříní by měla ladit s ostatním vybavením. Světlé a bílé šatní skříně skvěle zapadnou do nejtmavších předsíní a tam, kde postrádáte dostatek denního světla.

Šatní skříně do malých místností

Hlavně ženy milují nákupy oblečení. Neustále vyhlížejí slevy a poté domů donesou několik napěchovaných tašek trendy kousků. Kam to všechno uklidit, když byt nepatří mezi nafukovací předměty? Určitě se dost místa uvolní probírkou a vyřazením už okoukaných svršků. Při zařizování už myslete na tento fakt, protože čím větší prostory máte hned, tím líp. K zaplnění dochází opravdu hodně brzy. Do menších místností pořiďte šatní skříně s posuvnými dveřmi, u kterých nemusíte myslet na to, kam se budou otvírat a kolik centimetrů vám to zabere. Vyplatí se také šatní skříň se zrcadlem, kde docílíte optického zvětšení celého pokoje. Uplatníte také různé varianty nástavců, do nichž zkuste ukládat věci, které momentálně moc nevyužíváte.