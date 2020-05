Rodinná výuka výživy v kuchyni

Společné vaření je jedním ze způsobů, jak příjemně strávit čas s rodinou doma. Kromě poznávání nových chutí může mít ještě další důležitý význam, např. může být formou výuky výživy. Získávání znalostí o nutričních hodnotách výrobků a jejich vlivu na organismus, jako je například budování imunity, stojí za to spojit s kulinářskými aktivitami a začít již od útlého věku.

Znalosti, které stojí za to předat dál

Nákup potravin a jejich společné používání v kuchyni vytváří příležitost dozvědět se o vlastnostech různých živin. Sdělení musí být přizpůsobeno věku dítěte – čím je dítě starší, tím více faktů o výživě můžeme říci. Zde je příklad informací, které stojí za to sdělit při podrobnějším pohledu na budování imunity organismu a diskusi na téma vitaminu D, bílkovin, vitaminu C nebo vitaminů skupiny B.

Vitamin D – hovorově nazýván „sluneční vitamin“. Najdeme jej v mnoha různých živinách, jako jsou např. tučné ryby, vejce, mléko, sýry, tofu, nebo méně známé, např. krůtí maso. Jeho účinky na náš organismus jsou různorodé: vitamin D nejen podporuje správné fungování imunitního systému, ale také pomáhá vstřebávat vápník a fosfor. Jak vysvětlit dítěti jeho blahodárné účinky? Pojďme otevřít chladničku a ukázat mu potraviny obsahující vitamin D. Dovolme mu se jich dotknout, přivonět k nim. Smíchejme je s jinými výrobky a poprosme dítě, aby vybralo ty, které patří do „týmu vitaminu D“. Je šance, že takto si znalosti lépe zapamatuje.

Bílkoviny – správné fungování imunitního systému závisí ve velké míře na bílkovinách. Jsou důležitými stavebními kameny protilátek a buněk odpovědných za imunitní odpovědi.V dnešní době máme k dispozici mnoho výrobků, které obsahují jak rostlinné, tak i živočišné bílkoviny. U posledních jmenovaných věnujme pozornost např. krůtě. Krůtí maso má vysoký obsah bílkovin (prsa bez kůže, stehna bez kůže). Jaké další výrobky mají vliv na imunitu? Jsou to mimo jiné druhy drůbeže, ryby, vejce, hovězí maso, mléko, tvaroh, čočka, jogurty, fazole nebo ořechy. Když mluvíme o úloze bílkovin a jejich vlivu na náš organismus, nebojme se odborných pojmů, ale snažme se je vysvětlit dítěti co nejjednodušeji. Zjistíme zajímavým a poutavým způsobem, jak funguje imunitní systém člověka, přehrajeme videoukázku přiměřenou věku dítěte, nakreslíme společně „boj“ organismu s „vetřelci“.

Vitamin C – vlastnosti tohoto vitaminu a výrobky, ve kterých je přítomen, si děti mohou poměrně snadno zapamatovat. Koneckonců najdeme jej v mnoha druzích ovoce a zeleniny, jako jsou grapefruity, pomeranče, kiwi, černý rybíz, jahody, brokolice, růžičková kapusta nebo červené a zelené papriky. Po mnohých z nich děti rády sáhnou. Vitamin C může být záminkou pro zapamatování názvů jednotlivých druhů zeleniny a ovoce a starší děti se mohou navíc zapojit do hledání názvů kontinentů nebo zemí, ze kterých ovoce a zelenina pocházejí. Z takové lekce si cenné poznatky odnesou také rodiče.

Vitaminy skupiny B – v rámci tématu imunity stojí za to věnovat zvláštní pozornost vitaminu B6, který najdeme v takových potravinách, jako jsou pohanka nebo krůtí maso. Krůta je také zdrojem vitaminů B2 a B12. Poslední zmíněný vitamin podporuje také imunitní systém. V tomto okamžiku může být záminkou pro aktivity v kuchyni právě maso.Ukažme dítěti, jak se má s ním pracovat v kuchyni, dodržovat hygienická pravidla, jak připravovat maso např. z krůty, tak aby bylo chutné a zachovalo si mnoho svých cenných složek.

Výuka a praxe

Je obecně známo, že znalosti se nejlépe zafixují v praxi. Jak mohou vypadat hry v kuchyni? Zelenina a ovoce poskytují spoustu barev, konzistencí a jsou zajímavé zvláště pro děti. Suché těstoviny nebo cereálie jsou zajímavým materiálem pro přesypávání a pro nejmladší – rozvíjení a procvičování jemné motoriky. Také je vhodné pod dohledem rodičů pečlivě seznámit nejmladší se složkami, jejichž příprava vyžaduje zvýšenou opatrnost, přísná hygienická pravidla nebo pozornost při tepelném zpracování.

Šéfkuchař programu „Krůta z Evropy – pod křídly kvality“, Szymon Szlendak, upozorňuje na krůtu jako zajímavou složku pro společné rodinné vaření. Jak říká samotný šéfkuchař, krůtí maso snadno připraví méně zkušení lidé, kteří teprve začínají své kulinářské dobrodružství. Jaké recepty do začátků vaření? Jednoduchým nápadem může být například pestrobarevný salát s kousky pečeného masa.

Suroviny na 4 porce:● 4 hrsti špenátu (nebo míchaný salát), ● jedna salátová okurka, ● jedna červená cibule, ● jedno avokádo, ● šest koktejlových rajčat, ● jedna plechovka cizrny, ● do porcí pro dospělé: jedna lžíce balzamikového octa; pro děti: 1 lžíce olivového oleje, ● jedna limetka, ● špetka hnědého cukru, ● sůl a pepř dle chuti, ● 200 g pečených krůtích prsíček. Způsob přípravy:1. Špenátové listy důkladně umyjeme, osušíme a vložíme do misky. Případně použijeme míchaný salát. 2. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. 3. Rajčata umyjeme, osušíme a nakrájíme na půlky. 4. Okurky a avokádo umyjeme, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. 5. Cizrnu scedíme a propláchneme studenou vodou. Necháme okapat. 6. Všechnu nakrájenou zeleninu vložíme do velké mísy. Dochutíme solí a pepřem a pak důkladně promícháme. 7. Pečená krůtí prsíčka nakrájíme na tenké plátky a přidáme do mísy. 8. Připravíme salátový dresink z lisované limetkové šťávy, balzamikového octa (pro dospělé) nebo olivového oleje (pro děti) a hnědého cukru. Dochutíme solí a pepřem. 9. Zeleninu zalijeme omáčkou, jemně promícháme a podáváme.

