Mléčné produkty jsou out. Nabízí se jasná alternativa – rostlinné produkty Violife

Vychutnat si kousek kvalitního sýra je požitek, který si chce každý alespoň jednou za čas dopřát. Omezovat se ale nemusí ani vegani nebo lidé, kteří chtějí omezit příjem živočišných produktů. Sáhnout můžou po lahodných rostlinných alternativách značky Violife, které neobsahují obávané alergeny, GMO nebo konzervanty.

Negativní dopady na životní prostředí spojené s masovou produkcí živočišných výrobků nejsou Čechům lhostejné. Potvrzuje to poslední výzkumu agentury Ipsos[1], podle kterého chce 28 % Čechů v budoucnu do svého jídelníčku zařadit více rostlinných produktů na úkor živočišných. Pro dodržení tohoto předsevzetí jsou ideální volbou veganské alternativy sýrových výrobků od značky Violife, které lidem do života vnesou více skvělých chutí.

Veganství se zrodilo z touhy zdravě se stravovat a zároveň žít v souladu se zvířaty a životním prostředím. Stejně tak se ale část lidí k rostlinným výrobkům uchyluje i z jiných důvodů, třeba kvůli alergiím nebo intolerancím. Stoprocentně veganské produkty Violife neobsahují cholesterol, laktózu, GMO, lepek, ořechy, sóju, ani konzervanty. Díky tomu jsou vhodné opravdu pro každého.

Výrobky značky Violife pochází ze závodu v řecké Dramě a už od 90. let minulého století jsou vyhledávané vegany, vegetariány a flexitariány ve více než 50 zemích světa. Skvělá chuť a výborná kvalita vynesla výrobkům Violife řadu ocenění: v loňském roce to byla například cena organizace PETA za nejlepší veganský „sýr“ anebo cena za nejlepší veganský „sýr“ roku 2020 v soutěži Veggie Awards.

S jakými výrobky Violife se můžou čeští zákazníci potkat? Jde o bločkové, plátkové a strouhané varianty různých příchutí – například mozzarella, cheddar nebo uzená. Samozřejmostí je i originální Violife příchuť. Příznivce jihoevropské kuchyně zase osloví alternativy s řeckou příchutí nebo Prosociano. Krémové verze zase zákazníci můžou najít v příchutích cheddar a cibule nebo s bylinkami.