Skvělé poznávací zájezdy Londýn

Kouzlo Anglie ve vás jistě zanechá mnoho krásných vzpomínek, které vás budou ještě dlouho hřát u srdce. Dovolená Anglie vám nabídne mnoho zajímavostí, mezi nimiž si vyberou cestovatelské cíle nadšenci do památek i do turistiky v přírodě.

Poznávací zájezdy Londýn na několik dní

Mnoho zábavy, ale i klidných míst, kde se snoubí historie a současnost, to je poznávací zájezd do Anglie, kam se lze vydat se zájezdem a užívat si poznávání během několika dní. Průvodce vás bude provázet již z Prahy, odkud odletíte do Londýna.Londýnské oko, které je dominantou jižního břehu Temže, vás přivítá jako první. Projdete se přes Westminter Bridge až k budově Parlamentu, kde spatříte slavnou hodinovou věž, kde největší zvon ve věži Big Ben odbíjí čas každou hodinu. Poznávací zájezd do Londýna bude pokračovat cestou okolo Westminsterského opatství, do Downing Street se sídlem premiéra a na Trafalgarské náměstí, kde stojí socha admirála Nelsona. V centru města nesmí chybět prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínské čtvrti nebo ulice Picadilly. Buckinghamský palác se považuje za oficiální sídlo britských panovníků. Během léta se dá nahlédnout dovnitř, kde uvidíte královské stáje, zahradu a státní komnaty.

Londýn a zámek v okolí

V Londýně také zajdete do galerie, muzea a do katedrály sv. Pavla. Kamenná pevnost Tower dnes funguje jako muzeum. O stavbu se zasloužil normanský král Vilém I. Dobyvatel. Z původního paláce vznikla pevnost a věže se používaly jako věznice. Jak se dál bude vyvíjet vaše vysněná dovolená v Anglii? Fakultativní výlet do městečka Windsor slibuje procházku kolem viktoriánského nádraží, zastavení u místní radnice a pochopitelně slavného zámku, který už dlouhá léta slouží jako sídlo britských královen a králů. Královská rodina sem každoročně jezdí v červnu, kdy se konají dostihy v Ascotu, a rovněž na Vánoce.