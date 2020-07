Safari Botswana s českým průvodcem? To je splněný sen!

Vydat se do africké safari bez průvodce je jednak velmi riskantní a jednak v podstatě nemožné. Bez člověka, který se tady vyzná a ví co a jak, se zde prostě neobejdete. Civilizovaná Evropa je od afrických plání velmi odlišná, což ostatně sami poznáte, pokud se tam vydáte.

Dnešní mladí lidé rádi experimentují. Už jim nestačí jet na dovolenou do Chorvatska a tam se týden válet u moře. Hledají dobrodružství a netradiční zážitky, které jim Afrika rozhodně nabídne. Celý kontinent žije jiným životem než my zde v Evropě, to pravé kouzlo vám však otevře až safari Afrika, tedy místní kouzelná příroda.

S cestovkou, nebo raději bez ní?

Do Afriky se můžete vydat přímo s nějakou cestovní kanceláří, která vám celý pobyt naplánuje a zařídí od A až po Z. Samozřejmě budete mít šanci do plánu mluvit, nicméně pořád je to dost omezující. Proto pokud prahnete po větší svobodě, zvažte ještě další možnost. Do Afriky přijeďte sami a až tam si dejte sraz se svými průvodci – s Jakubem a Tshepo ze společnosti Manželka africká.

Jakub Fanta je Čech, který se oženil v Africe. Vzal si Tshepo, mladou dámu se zkušenostmi s prací v cestovní agentuře. Společně nyní pořádají zážitkové dovolené v Africe pro lidi z celého světa a věřte, že Čechy uvidí obzvlášť rádi.

Co všechno vám Jakub s Tshepo ukážou?

Jakub a Tshepo vám představí safari Botswana v jeho nejlepším světle. Vychutnáte si dech beroucí krásu africké přírody, na vlastní oči uvidíte flóru i faunu, setkáte se s místními obyvateli. Projedete se na lodích po deltě Okavango, na vlastní oči uvidíte solné pláně Makgadikgadi a přilehlý národní park Nxai Pan. Podíváte se do národního parku Chobe, rezervace Linyanti a nevynecháte ani překrásné Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Na vlastní oči spatříte slony, surikaty, krokodýly a mnoho dalších afrických krás. Taková dovolená určitě stojí za to!