Lyžování ve Slovinsku s mnoha zážitky

Upřednostňujete aktivní odpočinek během zimní sezóny? Potom neváhejte s výběrem dobré destinace v Alpách. Slovinsko 2019 lyžování vám nabídne nejrůznější dobrodružství na svazích i mimo ně.

V klidné atmosféře horského městečka

Široká nabídka zájezdů vždy potěší, když zrovna vybíráte ten nejideálnější cíl pro zimní dovolenou. Vyzkoušet můžete místo ležící v údolí mezi Julskými Alpami a pohořím Karavanke. Z nadmořské výšky 800 m si odnesete zážitky nejen z denního, ale i nočního lyžování ve Slovinsku. A co teprve přírodní bruslařská dráha na jezeru Jasna! Ta se vám jistě zalíbí a po pořádné jízdě na ledu se přemístíte do bazénového komplexu. Pokud vám to ještě nestačí, zajděte do tenisové haly a den zakončete v sauně. Kranjska Gora hotel je připraven poskytnout veškerý komfort svým hostům. Nechybí ani nabídka místních specialit a chutných jídel po celý den. Hotel Kranjska Gora nabízí ubytování pro jednotlivce i rodiny.

2019 lyžování Slovinsko pro začátečníky i pokročilé

Kranjska Gora není žádný málo prozkoumaný kout světa. Možná vám přijde název aspoň trochu povědomý, protože jde o organizátora světových pohárů FIS. Lyžování Slovinsko ve půvabném kraji zahrnuje možnosti si vyzkoušet dvacet kilometrů sjezdových tratí. Na vrcholy vás snadno dostane osmnáct lanovek a pět sedačkových lanovek. V nadmořské výšce od 785 do 1 215 metrů naleznete deset kilometrů jednoduchých tras, osm kilometrů středně náročných a 2 km obtížných. Kromě toho zde funguje bobová dráha. Kdo se vypraví na hory poprvé, určitě uvítá lyžařskou a snowboardingovou školu. Stačí několik hodin péče se zkušenými instruktory, abyste se cítili na svazích jako doma. A když ne, věnujte se pěší turistice, protože zdejší přírodní krásy vás nenechají chladnými. Hodně se navštěvují úchvatné vodopády Martuljek a okolí Zelenci.