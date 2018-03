Kam vyrazit za nejlepším hokejem?

Jste milovníci hokeje? Potom je jasné, že vás jenom těžko uspokojí možnost sledovat ho v televizi, nebo v baru. Vždy budete mít touhu vidět ho na vlastní oči. Je to pravda? Tak se podívejte na to, kam za tím nejlepším hokejem vyrazit. Naše tipy jsou celkem očekávané.

Ty nejlepší ligy

Ligový hokej je to, co můžete sledovat po donu celé sezony, tedy několik měsíců. Pokud vás naše extraliga zase až tolik nebaví, je třeba najít něco lepšího. Co? Kupte vstupenky na NHL a vyrazte za velkou louži. Dnes už to nemusí být nijak drahé. Dokonce je možné využít kompletní organizaci od cestovní kanceláře. Ta vám zajistí:

Cestu tam a zpět

Ubytování v hotelu

Služby delegáta

Pokud se máme podívat na to, jaké týmy rozhodně nezklamou, je jich celý řada. Jedním z příkladů mohou být lístky na Toronto Maple Leafs. To je možností, jak poznat Kanadu. Pokud chcete zamířit spíše do Spojených států amerických, můžete zkusit Chicago, ale i New York, které také patří mezi oblíbené možnosti.

Nezapomínejme na KHL

Pokud se vám nutně nechce za velkou louži, je tu ještě alternativa, kterou je Kontinentální hokejová liga. I ta má své kvality. Jak v podobě týmů, tak i hráčů. O ní se obecně mluví jako o lize ruské, ale pokud jde o účast týmů, tak zde nechybí třeba kluby ze Slovenska, nebo Finska.

Mistrovství světa v hokeji se blíží

Pokud nechcete sledovat jenom klubový hokej, ale jde vám o možnost podívat se na zápasy týmů jednotlivých zemí, není nic jednoduššího, než si koupit lístky na každoroční hokejový svátek. Mistrovství světa v ledním hokeji je tou událostí, kterou máme na mysli. Kde se to letošní koná? Je to Dánsko. Tato země není nijak nedostupná, a je jedno, zda vyrazíte do města Herning, nebo do města Kodaň, kde budou jednotlivé skupiny hrát. Nebo si můžete rok počkat a poté se zajet podívat na Slovensko, které má pořadatelství v roce 2019.