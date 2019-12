Hornické město nabízí zajímavý program pro návštěvníky

Průmyslem zdecimované město, často označované jako město horníků – taková je pouze jedna strana tváře třetího největšího města České republiky. Ostrava má totiž spoustu atrakcí a zajímavých míst, která si rozhodně nesmíte nechat ujít. Mezi nimi i oblíbený čtyřhvězdičkový hotel s vynikajícími gastronomickými pochoutkami ve stylové restauraci. Ostrava si získá doopravdy každého. Nejen mládež z celé země i okolních států se sem pravidelně v létě vydává na kulturní festival Colours of Ostrava, jež patří mezi vyhlášené. Navštívit určitě musíte i Dolní oblast Vítkovic, kde najdete multifunkční halu Gong, svět techniky nebo moderní kavárnu ve vysoké věži s výhledem na staré pece.

Kousek od ZOO leží Jan Maria

Luxusní restaurace Ostrava leží jen pár minut autem od ostravské zoologické zahrady. Hotel Jan Maria vám garantuje vynikající sezónní menu a v létě navíc grilování. Restaurace má nejen zajímavý jídelní lístek, disponuje též bowlingových centrem. Restaurace Ostrava v hotelu Jan Maria je sladěna do moderní podoby a zároveň obsahuje prvky odkazující na historii důlní těžby města. Hotel Ostrava Jan Maria využívá skvělé polohy a snadné dostupnosti do centra města a veškerého dění. Zároveň vám však slibuje ubytování v nerušeném klidu a možností se nejen skvěle najíst a zahrát si bowling, ale též využít tenisové kurty či wellness centrum.

Online rezervace je jistotou

Hotelový komplex je cílem mnoha firemních i soukromých oslav, proto si určitě objednejte do restaurace stůl či ubytování telefonicky, eventuálně online. V zimě podtrhuje útulnou atmosféru krb, v letních měsících zajisté oceníte zahrádku s venkovním grilováním. Kromě stolu v restauraci si smíte zarezervovat i salonek s kapacitou 50 osob. Ať už se do Ostravy vydáte v létě, kdy jsou na denním pořadu kulturní a sportovní akce, popřípadě v zimě, kdy Ostrava nabízí sváteční atmosféru doplněnou o záviděníhodnou výzdobu celého města, budete vždy překvapeni, jak je toto město na Severní Moravě moderní a stylové. A to od kuchyně až po vyhlášenou Stodolní a tamní bary.