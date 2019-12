Dovolená v Chorvatsku: Naplánujte si ji včas

I když zima právě klepe na dveře a vy se budete muset připravit sněhovou nadílku, někdo už v mysli spřádá plány na svoji příští dovolenou. Jako obvykle bude u moře v teple, kde slunce sálá po celý den a kde je možné si odpočinout od shonu všedního dne. Ideálním místem je pro mnoho Čechů stále Chorvatsko, které nabízí spoustu atraktivních lokalit, výbornou kuchyni i možnost turistických výletů po okolí.

Hotel, nebo mobilní domek?

Můžete do Chorvatska letět, a potom přebývat v čtyřhvězdičkovém hotelu, nebo se tam dopravit po vlastní ose automobilem či autobusem a volný čas strávit v příjemném prostředí mobilního domu v kempu. Záleží na vašich preferencích a také na tom, co od své dovolené očekáváte. Mobilní domy v Chorvatsku nabízejí komfortní bydlení pro toho, kdo neočekává přímo luxus.

Do kempu i s domácím mazlíčkem

Domky s terasou jsou velice pohodlné a bývají situované blízko pláže. Obvykle se do nich vejde až pět osob. Jsou vybavené klimatizací, díky níž je možné v pohodě přežít i vysoké denní teploty, na které nejsou Středoevropani tolik uvyklí. Chovatelé domácích mazlíčků jistě ocení to, že si s sebou k moři mohou vzít svého psa i kočku. Svůj automobil zaparkujete přímo u domku, k dispozici byste měli také Wi-Fi internet zdarma a LCD televizi. Jsou to maličkosti, ale bez nich by nebyla moderní dovolená úplná. Není nad to si po dopoledním koupání v moři natáhnout v klimatizované místnosti a projít si své oblíbené stránky na internetu a zjistit, která místa v okolí stojí za to, abyste je navštívili.

Dovolená v Chorvatsku

Jezdíte v Chorvatsku raději do Jižní Dalmácie, či dáváte přednost poloostrovu Istrie? Všude tam si totiž můžete zamluvit svoji letní dovolenou. Chorvatsko – mobilní domy nabízejí výhodné ceny, je proto třeba neotálet, abyste mohli o letních prázdninách vyrazit vstříc dobrodružství u moře.